Pop-Jazz-Band kommt ins Stellwerk3

Die Band „Triaz“ aus Freiburg kommt am Freitag, 3. Mai, um 20.30 Uhr ins Stellwerk3 nach Schelklingen. „Triaz“ sei bei Insidern und Jazz-Pop-Liebhabern, speziell im Südwesten Baden-Württembergs, bestens bekannt, heißt es in der Ankündigung.

Die musikalische Bandbreite setzt sich aus Elementen von Pop und Jazz sowie klassischen Einflüssen zusammen, was den Zuhörer in eine musikalische Welt führt, die sowohl sanft als auch mächtig erscheint. Die Sängerin Florine Puluj schwebt mit ihrer sanften, jazzigen Stimme über den mächtigen Klängen der Band, die mit verschiedenen Sounds das Publikum in ihren Bann zieht: Stimme und Geige treffen auf elektrische/akustische Gitarre, Klavier, Kontrabass und Drums. Die eigens komponierten Arrangements der Freiburger Band sind kräftig, mitreißend, melancholisch und erzählerisch im lyrischen und musikalischen Sinn. So erzeugen die fünf Musiker mit überraschenden und abwechslungsreichen Facetten, ein komplett neues harmonisches Klangerlebnis. Der Eintritt ist wie immer frei, ein Hut wird herumgereicht.