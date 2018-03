Plan für Ortsdurchfahrt Schmiechen liegt auf dem Tisch

Ein knappes Dutzend Gäste hat am Montagabend die erste Vorstellung der Bauplanung für die Sanierung der Schmiechener Ortsdurchfahrt im Rathaus in Schmiechen verfolgt. Ingenieur Frank Ludwig erläuterte zusammen mit Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid das Vorgehen. Die Ortsdurchfahrt wird dabei für den überregionalen Verkehr für rund 17 Monate gesperrt sein. Die Umleitungen ins Obere Schmiechtal werden großräumig über die Alb verlaufen.

Die öffentliche Ausschreibung für die Arbeiten an der Schmiechener Ortsdurchfahrt hat bereits begonnen und läuft noch bis zum 8. März. Die Vergabe soll am 21. April im Schelklinger Gemeinderat folgen und im Mai rechnet die Verwaltung mit dem Baubeginn, informierte Markus Schmid die anwesenden Ortschaftsräte und die interessierten Schmiechener Bürger. Das Projekt, bei dem auf rund 700 Metern Fahrbahn und Gehweg verbreitert sowie Kanäle und Wasserleitungen erneuert werden, soll inklusive der hinzukommenden Breitbandverlegung des Backbonnetzes nach den Schätzungen des betreuenden Ingenieurbüros rund 2,5 Millionen Euro kosten. Die Kosten dabei teilen sich Stadt, Landkreis und Regierungspräsidium zu ungleichen Teilen. „Wir haben uns viel Mühe mit der Kostenberechnung gegeben. Ich bin gespannt, was der Markt damit macht“, sagt Frank Ludwig. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitten erfolgen. Begonnen wird auf der westlichen Seite der Sanierungsstrecke. Die Bauzeit ist mit 17 Monaten veranschlagt.

Umfangreiches Umleitungskonzept geplant

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt erfordert neben einer gut getakteten Bauplanung ein umfangreiches Umleitungskonzept. Die Baustelle blockiert mit einer Vollsperrung über die gesamte Bauzeit hinweg die Zu- und Ausfahrt ins Obere Schmiechtal.

Der überregionale Verkehr sowie der Schwerlastverkehr wird auf einer vom Landratsamt ausgewiesenen Umleitungsstrecke großräumig um Schmiechen herum geführt. Die Strecke führt über die Lutherischen Berge und die Schelklinger Alb. Der Durchgangsverkehr aus dem Raum Reutlingen soll zudem schon in Münsingen abgefangen werden. „Wir haben mit 2500 Fahrzeuge am Tag gerechnet, die durch Schmiechen fahren. Das funktioniert nicht mit einer kleinen innerörtlichen Umleitung“, bekräftigt Markus Schmid.

Innerorts wird es auch für die Schmiechener zu extremen Einschränkungen im Verkehr kommen. Die Ost-West-Verbindung für Anlieger und den Busverkehr soll durch eine Einbahnstraßenregelung erfolgen. Der Verkehr von der Bundesstraße in Richtung Ortsmitte soll während der gesamten Bauzeit durch die Straße „Sommerberg“ fahren. In umgekehrter Richtung führt die Strecke während der ersten beiden Bauabschnitte durch das „Öschle“ und im dritten Bauabschnitt durch den Felsenweg. „Wir haben lange gesucht und intensive Gespräche geführt und sind trotzdem nicht auf eine optimale Lösung gekommen. Aber so können wir zumindest den Busverkehr gewährleisten“, sagt Markus Schmid, der bereits mit dem Unternehmen „RAB“ eine Testbefahrung im „Öschle“ hinter sich hat. Teilweise müssen hier gemeindeeigene Hecken entfernt und die entstehende Fläche als Behelfsfahrbahn aufgeschottert werden.

Aufgrund dieser Planung regten sich mehrfach Bedenken im Ortschaftsrat und die Frage nach einer halbseitigen Sperrung der Straße, sodass eine Ampelschaltung das halbseitige Befahren ermögliche, stand im Raum. Ludwig antwortete darauf, dass aufgrund neuer Vorschriften der Berufsgenossenschaften halbseitige Baustellen nur noch selten genehmigt würden und dies zudem eine deutliche Verlängerung der Bauzeit mit sich bringen würde. Zudem sei bei einer solchen Umsetzung ein immenser Kostenanstieg zu erwarten, ergänzte Schmid. Ratsmitglied Heinz Zeiher gab trotzdem zu Bedenken, dass die Sperrung sich negativ auf örtliche Betriebe auswirken wird und regte an, für die Kunden der betroffenen Gaststätten und des Friseurs Zufahrtsmöglichkeiten zu schaffen.

Weiterer Infoabend für die Schmiechener Bürger geplant

Die Planung der Baumaßnahme erwies sich als umfangreich, einerseits wegen der drei beteiligten Bauherren, andererseits ob der örtlichen Gegebenheiten, so Schmid. „Wir hatten hatten harte Kämpfe mit dem Landratsamt“, so Frank Ludwig. Ferner sind noch kleinere Nebenprojekte, wie die Sanierung von Brücken, in der Planung. Sobald nach der Vergabe alles mit der Baufirma abgestimmt ist, soll ein Infoabend für die Bürger stattfinden.

An diesem sollen für die direkt betroffenen Anlieger Zufahrtsregelungen getroffen werden. Bei der Besprechung würden auch Heizöl-, Möbel- oder Futterlieferungen angesprochen. Außerdem soll geklärt werden, welche Anlieger durch die Neuverlegung der Wasserleitung die Möglichkeit nutzen wollen, um ihre Hausanschlüsse (auf eigene Kosten) erneuern zu lassen.

„Dass das eine Operation am offenen Herzen wird, und die Sperrungen für einigen Ärger sorgen werden, war uns immer klar. Aber wenn die Straße nachher so aussieht, wie wir das wollen, sind hoffentlich alle zufrieden und wir haben unsere Ziel erreicht“, schloss Frank Ludwig seinen Vortrag.