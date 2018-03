Pfadfinder in Hütten mit neuer Gruppe

Der Pfadfinderstamm „Guter Hirte“ in Hütten hat seit kurzem eine neue Gruppe für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Die neue Gruppe war notwendig geworden, weil mittlerweile zu viele Kinder in Hütten die Pfadfinder besuchen. Und so machten die Verantwortlichen eine neue Gruppe auf.

Beim Zeltlager im August habe man für die Neulinge einen Schnuppertag veranstaltet, berichtet Gruppenleiterin Alina König. Der wurde seinerzeit im Mitteilungsblatt und per Mundpropaganda bekannt gemacht. „So kamen ganz schnell 20 Kinder zusammen“, erzählt Alina König weiter. Kürzlich war Elternabend und nun gibt es eine neue Gruppe für Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die sich alle zwei Wochen immer am Mittwoch um 17 Uhr in der alten Schule in Hütten treffen.

Zunächst steht bei den Kleinen jetzt das Lernen der Pfadfindergesetze (Jeden Tag eine gute Tat)auf dem Programm und auch das Verhalten in einer Gruppe wird gelernt. Danach dürfen sich die Kinder die Themen selber aussuchen, berichtet Alina König. Derzeit wird das Thema Wald bearbeitet. „Dabei lernen die Kinder, was für Tiere im Wald leben und auch was für Bäume bei uns vorkommen. Das alles natürlich auf kindgerechte Art und Weise“, so die Gruppenleiterin weiter. Dafür sind derzeit Ausflüge in den Wald geplant. „Wir werden mit dem Förster in den Wald gehen und diesen erkunden. Daneben werden wir auch alleine mit den Kindern den Wald erforschen.“

Fasnet wird gefeiert

Aber auch andere Aktivitäten sind geplant. In der vergangenen Woche etwa trafen sich die Pfadis mit ihren Gruppenleiterinnen in der alten Schule in Hütten, um dort Fasnet zu feiern. Verkleidet als Superman oder Fee kamen die Kleinen und wurden von ihren Betreuern gut unterhalten. Neben Zeitungstanz und dem Spiel „Mehl-Schneiden“, bei dem auf einem Haufen Mehl ein Gummibärchen postiert wird und mit einem Messer immer wieder Mehl abgeschnitten wird, standen auf dem Programm.

Eigentlich ist die neue Gruppe in Hütten schon so gut wie voll, berichtet Leiterin Alina König. Wer allerdings Interesse hat, sich der Gruppe noch anzuschließen, der darf einfach bei einem der Treffen vorbeischauen.

Die neue Pfadfindergruppe trifft sich alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag um 17 Uhr in der alten Schule in Hütten. Das nächste Treffen findet am 21. Februar statt.