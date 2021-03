Ostergottesdienste: Live von der Kirche ins Wohnzimmer

Die Stadt Bad Saulgau befreit die Einzelhändler und Gastronomen im Jahr 2021 von Sondernutzungsgebühren für ihre Warenständer und Außenbestuhlung. Das hat der Bad Saulgauer Gemeinderat am vergangenen Donnerstag in seiner digitalen Sitzung beschlossen. Mit mehreren Bausteinen soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden. Diskutiert wurde über das Drucken von Einkaufsflyern.

Seit dem zweiten Corona-Lockdown ab Mitte Dezember vergangenen Jahres steht vielen Bad Saulgauer Einzelhändlern und Gastronomen das Wasser bis ...