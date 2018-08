Ortsdurchfahrt wird ab September saniert

Die Arbeiten zur Sanierung der Schmiechener Ortsdurchfahrt verzögern sich weiter. Das bestätigte am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid. Demnach sollen die ersten Arbeiten nach Einrichtung der kompletten Umleitung am Montag, 3. September, beginnen.

„Die Firma Hanna ist erst am Montag aus den Handwerkerferien zurückgekommen“, sagt Markus Schmid. Daher sei es bis jetzt noch nicht möglich gewesen, die Umleitung in Schmiechen einzurichten, damit die Bauarbeiten pünktlich beginnen können. „Die lokale Umleitung in Schmiechen direkt wird nun ab kommenden Montag, 27. August, eingerichtet“, erklärt Markus Schmid. Dies soll bis spätestens 30. August abgeschlossen sein, denn dann soll es den ersten Testlauf geben, ob die von Markus Schmid und seinem Team ausgeklügelte Umleitung überhaupt funktioniert. „Am Donnerstag wird es dann einen Testlauf mit einem Bus geben, ob alles so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben“, so Schmid, der aber guter Dinge ist, dass alles so hinhauen wird, wie es geplant sei.

Umleitung steht zum Teil

Die überregionale Umleitung hingegen steht bereits seit Beginn dieser Woche. Weiträumig werden die Autofahrer bereits vor dem Ortseingang der Stadt Schelklingen auf die Sperrung hingewiesen, ein Durchkommen bis nach Hütten ist durch das Schmiechtal spätestens ab Mitte nächster Woche nicht mehr möglich. Bereits jetzt wird darauf hingewiesen.

Wenn dann alles eingerichtet ist, soll am Montag, 3. September, nun endgültig der Startschuss für die Bauarbeiten fallen, bekräftigt Bauamtsleiter Schmid. „Dann wird begonnen, den Asphalt abzufräßen und schließlich zu erneuern“, betonte Markus Schmid.

Schmiechener warten seit 1999

Bereits seit Ende der 1990er-Jahre warten die Schmiechener nun schon auf die Sanierung ihrer Ortsdurchfahrt. Nach vergeblichen Anläufen in 1999 und 2006 wähnen sich die Schmiechener nun endlich auf der Zielgeraden ihres Unterfangens. Ganz ursprünglich war geplant, dass die Bagger bereits im Mai rollen sollten, dann wurde der Baubeginn noch einmal auf Juni verschoben, da das Bauunternehmen Hanna aus Ehingen mehr Zeit für die Bestellung des Materials benötigte, hieß es damals aus der Verwaltung. Nun machten die Handwerkerferien eine Verschiebung bis in den September unumgänglich.