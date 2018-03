Ortschaftsrat Schmiechen spricht über Ortsteilbudget

Neben dem großen Punkt Ortsdurchfahrt hat der Schmiechener Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung über einige kleinere Themen gesprochen. Unter anderem wurde die Errichtung eines Infopunktes am Parkplatz des Schmiechener Sees angeregt.

Ortsvorsteherin Kerstin Scheible informierte die Ratsmitglieder zu Beginn der Sitzung darüber, dass dieFeuerwehr plant, am Samstag, 24. Februar, den abgelegten Heckenschnitt von der Landschaftspflege an der Halde im Bereich des Sommerberges und der Harlandstraße kontrolliert abzubrennen. Diese Aktion soll der besseren Freihaltung der Wachholderheide und des Magerrasens dienen und ist eine wichtige Naturschutzmaßnahme, die vom Landschaftserhaltungsverband gewünscht und entsprechend vergütet wird. Für eventuell auftretenden Unannehmlichkeiten durch die Rauchentwicklung bittet Scheible die Bürger um ihr Verständnis. „Ich bezweifle aber, dass das beim diesem Wetter möglich ist und gehe davon aus, dass die Aktion auf den Herbst verschoben wird“, so Scheible.

Aus den Reihen des Ortschaftsrates kam die Anregung für eine Information im Rahmen des Ortsteilbudgets. Beim Parkplatz am Schmiechen See seien häufig viele Spaziergänger unterwegs, auch Auswärtige. Mit einem Infokasten könnte einerseits die Ortsverwaltung über Aktivitäten in der Stadt informieren und andererseits könnten die örtlichen Gaststätten ihr Angebot vorstellen. Ein vandalismussicherer Kasten sei nicht einmal sehr teuer, so die Befürworter. Die Idee erfuhr einigen Zuspruch, soll aber erst nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt konkretisiert werden. Denn während der Baumaßnahmen wird der Parkplatz als Lager für die Baufirma dienen.