Ortschaftsrat Ingstetten will Parkplatz trocken legen

Um einen besseren Zustand auf dem unbefestigten Parkplatz bei der Heinrich-Bebel-Halle zu erreichen, werden demnächst drei Fichten gefällt. Dadurch erhoffen sich Ortsvorsteher Dieter Schmucker und der Ortschaftsrat ein schnelleres Trocken des Platzes und damit weniger Schmutz. Der Platz wird nicht nur von Hallenbesuchern genutzt, sondern auch wegen der dortigen Container für die Ablieferung von Recyclingstoffen befahren. Bereits zweimal war der Platz in der jüngsten Vergangenheit neu geschottert worden, ehe sich der vormalige schlechte Zustand wieder einstellte, erinnerte Schmucker.

Der Ortsvorsteher informierte die Ratsmitglieder über das Ortsbudget in Höhe von 3900 Euro, das es in diesem Jahr zum ersten Mal für den Teilort Ingstetten gibt. Die Ratsmitglieder sollten sich Gedanken zur Verwendung machen. Das Geld kann auch angespart werden. Ebenso Gedanken sollten sich die Ratsmitglieder bis zu einer der nächsten Sitzungen über das Teilortbänkle machen. In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein möchte die Stadt jeden Teilort ein Bänkle gestalten und in der Kernstadt aufstellen lassen, um die Identifikation der Bewohner mit ihrer Stadt zu stärken.

Die Stadt Schelklingen hat das ehemalige Bankgebäude in Ingstetten gekauft. Die dortige Filiale war von der Donau-Iller-Bank zum Jahresende geschlossen worden. Die Zwischenwände wurden bereits beseitigt. Zur Verfügung stehen im Erdgeschoss 65 Quadratmeter Bürofläche plus Rohbaufläche im Obergeschoss. Im hinteren Teil des Gebäudekomplexes sind die Feuerwehrgarage und der Aufenthaltsraum der Feuerwehr angesiedelt.

Das mobile Geschwindigkeitsmessgerät soll in den 30er-Zonen in Ingstetten zum Einsatz kommen. Die Stadtverwaltung mietet das Gerät heuer für zehn Tage an. Im Umlaufbeschluss haben die Ortschaftsratsmitglieder dem Bau eines Wohnhauses im Angeleweg 29 zugestimmt. Kopfzerbrechen bereitet die Partnerschaft mit dem ungarischen Mike, weil die Initiatoren nach 27 Jahren Freundschaft im Rentenalter angekommen sind und derzeit engagierte Personen fehlen, um die Partnerschaft fortzusetzen. Zum 125-jährigen Bestehen des Albvereins Justingen/Ingstetten soll in jedem der beiden Teilorte ein Baum gepflanzt. Der Ingstetter Rat stimmt der Pflanzung der Sommerlinde in der Nähe des Windparks zu. Ein Bänkle soll aufgestellt werden, um Spaziergängern einen Rastplatz anbieten zu können. Die Pflanzung soll voraussichtlich am 1. April stattfinden.

Flüchtlingsunterbringung ist Thema

In der Sitzung gab der Ortsvorsteher einen Rückblick auf das vergangene Jahr ab. Er informierte über die weiterhin stattfindende nichtöffentliche Debatte über die mögliche Nutzung des ehemaligen Munitionsdepots. Schmucker erinnerte außerdem an einen Starkregen mit überfluteten Kellern, die Ortsbegehung mit dem Gemeinderat, den Einbruch in die Heinrich-Bebel-Halle mit großem Sachschaden oder auch an die angekündigte Einquartierung von etwa acht Flüchtlingen aus Eritrea, was er eine große Herausforderung für den kleinen Ort nannte. Die Zuweisung trat dann aber nicht ein. Aufgenommen wurde im November eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Jungs aus dem Irak, sagte Ortsvorsteher Schmucker.