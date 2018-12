Ortschaftsrat Hausen ehrt Blutspender

Auf dem Weg zur Gesamtfeuerwehrsitzung holte sich Blutspender Patrick Vogelaar im Ortschaftsrat Hausen seine Auszeichnung als 25-maliger Blutspender ab. Der 27-Jährige spendet, mit Unterbrechungen, seit seinem 18. Lebensjahr Blut, gerne in Schelklingen, aber auch in Allmendingen sowie an anderen Orten, wo Freunde wohnen. Ortsvorsteher Jürgen Glökler übergab eine Anstecknadel, eine Urkunde und eine Flasche Wein, dann musste der Sohn von Alt-Ortsvorsteher Michael Vogelaar schon gehen, um sich als Feuerwehrmann für die Gesamtstadt im Brandschutz einbringen zu können.

Glökler teilte mit, dass Geschwindigkeitskontrollen auf dem Staudenweg am Spielplatz stattgefunden haben, und im Oktober schließlich eine Verkehrsschau mit dem Ergebnis, dass am 100 Meter entfernten Bürgerhaus, das auch Sportheim ist, eine Ortstafel aufgestellt wird. Beklagt worden waren Raser von und zum Sportplatz, obwohl ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern vorgeschrieben ist. Einzelne Ratsmitglieder fragten, weshalb die 30er-Zone nicht bis zum Bürgerhaus erweitert wurde. Der Ortsvorsteher konnte nur mutmaßen, dass die Maßnahme als erster Schritt vor einer möglichen Verringerung angesetzt wurde, um Autofahrer überhaupt auf die Ortslage aufmerksam zu machen.

Fundamente werden im Frühjahr gesetzt

Die zwei neuen Spielgeräte für den Kinderspielplatz seien bereits eingetroffen. Der Bauhof habe noch keine Zeit gefunden, die Fundamente zu setzen, was dann im Frühjahr geschehen soll. Wie berichtet, hat der Rat ein bodentiefes Trampolin und eine Slakeline bestellt. Die von Wolfgang Schmuker vorgeschlagene Seilbahn hätte zu viel Platz in Anspruch genommen und ein höheres Verletzungsrisiko bedeutet, weshalb die Wahl anders ausfiel, ging Glökler noch einmal auf diesen Vorschlag ein. Ein Tempolimit soll auch für die Steige ausgerufen werden. Dabei geht es um eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 80, kündigte der Ortsvorsteher an.

In Hausen sind fünf Asylbewerber aus Gambia, Nigeria und Pakistan in die vorhandenen Wohncontainer eingezogen. Sie haben nichts mit zwei Autoaufbrüchen im Ort zu tun, die für Unruhe sorgten. Die Autoknacker wurden inzwischen ermittelt, Angaben zu diesen Personen machte Glökler nicht. Es seien jedenfalls andere Leute, wurde betont. Weil die Asylbewerber aber keine Autos haben und ein ordentlicher Fußweg nach Schelklingen fehlt, kommt es jetzt zu Fußgängern auf der Steige, was auch gefährliche Situationen auslösen kann, zumal bei Nacht. Die Männer müssten Warnwesten tragen, sei ihnen auferlegt worden, aber die Umsetzung klappt nicht einwandfrei. Am Donnerstagabend war zum Beispiel in der Dunkelheit ein Mann mit Stablampe zwar, aber ohne Warnweste auf der Steige hinab nach Schelklingen unterwegs. Vielleicht kann der Bedarf der Asylbewerber an einem sicheren Fußweg die Idee auslösen, für alle Hausener und Albbewohner einmal einen solchen straßennahen Geh- und Radweg, am besten beleuchtet, in die Kernstadt zu errichten.

Der Syrer wohnt, wie vom Ortschaftsrat beschlossen und der SZ berichtet, inzwischen in der Schulwohnung an der Ringstraße. Grund für die Entscheidung damals: Er sei der einzige Asylbewerber im Ort. Die jetzigen Neuzugänge stammen aus verschiedenen Unterkünften und Orten aus dem Alb-Donau-Kreis und hätten eine geringe Bleibeperspektive, ließ der Ortsvorsteher wissen.

„Ein Ortsvorsteher ist nur so gut wie seine Ortschaftsratsmitglieder“, sagte der Vorsitzende beim Jahresrückblick mit konstruktivem Meinungsstreit im Rat. Der Endausbau Bestengasse mit neuem Gehweg zum Friedhof, mit Ausweisung von vier Bauplätzen, mit Sanierung Friedhofsparkplatz und zweitem Friedhofszugang fand statt. Der Zugang vom Feld her zu den Gräbern habe jetzt auch ein Tor und eine Treppe, muss aber 2019 einen Handlauf aus Holz und in der Folge aus Zink bekommen, blickte Glökler voraus. Der Heimat- und Kulturverein hat die weitere Verschönerung des Dorfbrunnens begonnen, der erhöht wird und ein Dächle bekommen soll.

Feuerwehrauto soll 2020 kommen

In seinem Ausblick auf das Jahr 2019 teilte der Ortsvorsteher mit, dass im März die Jagdpacht neu vergeben wird. Dann nur noch auf sechs anstatt neun Jahre. In Hausen soll ein Baugebiet in Richtung Jungholz ausgewiesen werden, mit Erschließung 2020. Bis zur Vermarktung könne es aber immer noch drei bis vier Jahre dauern. Das Feuerwehrauto sei „im Kommen“: Ausschreibung 2019, Einweihung 2020. Die Neufassung des Feuerwehrbedarfsplans habe die Debatte verlängert, doch es habe sich gelohnt, gekämpft zu haben, und „den Dialog hinbekommen zu haben“, sagte Ortsvorsteher Glökler, selbst auch Feuerwehrmann. Zu der für Ende Mai anstehenden Kommunalwahl sagte Glökler, dass er auf Kandidaten und ein gutes Weitermachen hofft. Neuzugänge seien auch ausdrücklich erwünscht.

Ratsmitglied Bruno Baumeister erinnerte daran, dass inzwischen der Hinderungsgrund wegen eines Verwandtschaftsverhältnis ersten Grades abgeschafft ist, so können zum Beispiel Vater und Tochter in einen Rat einziehen, was vergangenes Mal noch verboten war und zum Beispiel im Gemeinderat bei Vater und Tochter Haas zum Tragen gekommen war.