Offene Rechnung mit den Bayern

In der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) empfängt das Team Urspring am Sonntag, 20. Januar, die U16 von Bayern München. Gestärkt durch den Erfolg gegen Spitzenreiter Ulm, wollen die drittplatzierten Urspringschüler nun auch gegen den Tabellenzweiten der Hauptrundengruppe 4 punkten. Zumal das Team von Trainer Oliver Heptner gegen die Münchnern noch etwas auszubügeln hat.

JBBL, Hauptrunde: Team Urspring – Bayern München (Sonntag, 12.30 Uhr, Junge-Halle in Urspring). - Schmerzhaft war für Ursprings U16 das erste Aufeinandertreffen mit den Bayern in dieser Saison. Mit 61:110 verlor das Team Urspring am ersten Spieltag der Hauptrunde in München deutlich. „Wir haben eine richtig große offene Rechnung“, sagt Trainer Oliver Heptner, der überzeugt ist: „Es wird nicht wieder so laufen.“ Die Zuversicht ist begründet, denn seither hat Urspring nicht mehr verloren und zuletzt den bis dahin ungeschlagenen Nachbarn Ulm in eigener Halle am Ende deutlich bezwungen (90:72). Dieser Erfolg werde seiner Mannschaft, die sich nach dem verlorenen Hauptrundenauftakt deutlich gesteigert hat, noch einmal einen Schub geben, sagt Heptner. Der Trainer warnt aber auch: „Es wird noch ein Stück schwieriger als gegen Ulm, weil der Kader der Bayern noch tiefer besetzt ist.“ Die Münchner, die in der vergangenen Saison im DM-Finale der U16 gegen Alba Berlin standen (und verloren), hätten nicht drei oder vier Spieler, die die Hauptlast tragen würden, „sondern sie können über 40 Minuten ein super Niveau halten“.