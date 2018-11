Offenbar falsch beladen: Mit Rindern beladener Viehtransporter umgekippt

Auf der B492 bei Schelklingen ist am Montag gegen 12 Uhr ein mit Rindern beladener Anhänger eines Viehtransporters umgekippt. Offenbar war er falsch beladen. Ein Radfahrer wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 000 Euro.

Gegen 12 Uhr war der Viehtransporter in Schelklingen unterwegs. Er kam aus Richtung Bahnhofstraße und wollte links in die Bundesstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der 57-Jährige beim Abbiegen an die dortige Verkehrsinsel. Das Fahrzeug kippte in der Folge auf die rechte Seite.

Beladen war der Lastwagen mit 27 Bullen. Zehn waren im Lastwagen und 17 im Anhänger, sieben davon im oberen Bereich. Durch den Sturz fiel ein Rind heraus und landete an einem Zaun. Ein Tierarzt gab ihm laut Mitteilung ein Beruhigungsmittel.

Ein mit Kühen beladener Lkw-Anhänger ist in Schelklingen umgestürzt. (Foto: Thomas Heckmann)

Der Anhänger riss noch einen Ampelmast um und kam auf dem Geh- und Radweg neben der Bundesstraße zum liegen. Hier war ein Radfahrer unterwegs. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. Sein Rad fiel gegen ein geparktes Auto.

Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Viehtransports blieb unverletzt.

Bis die Tiere in ein anderes Fahrzeug geladen und der Transporter geborgen war, vergingen mehrere Stunden. Die Feuerwehren aus Schelklingen und Blaubeuren unterstützen das Viehtransportunternehmen beim Umladen der Kühe. Die Bundesstraße war komplett gesperrt. Arbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um die beschädigte Ampel und die Umleitung. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei etwa 100 000 Euro.

Ausgewachsene Rinder nur einstöckig beladen

Beamte der Verkehrunfallaufnahme Laupheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand war der Lastwagen nach Angaben der Polizei nicht richtig beladen. Ausgewachsene Rinder dürfen nur einstöckig beladen werden. Möglicher Weise kippte der Viehtranporter deshalb. Die Ermittlungen dauern an.

