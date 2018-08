Oberes Berntal: Umweltverbände positionieren sich

Nachdem bereits seit einigen Wochen die Anwohner im Wohngebiet „Bernental“ sich gegen ein geplantes Baugebiet oberhalb ihrer Wohneinheiten wehren, haben jetzt die Umweltverbände aus der Region Stellung bezogen. Die Stadtverwaltung möchte sich vor dem Wochenende zu dem Thema nicht äußern und verweist auf den Urlaub von Bürgermeister Ulrich Ruckh, der am Montag die Amtsgeschäfte in Schelklingen wieder aufnehmen wird. Ruckh war am Freitag für die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ weder auf seiner Privatnummer noch über sein Handy erreichbar.

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden“, sagt Angela Scheffold von der BUND-Gruppe in Ehingen und verweist auf den Paragrafen 1a der allgemeinen Vorschriften im Baugesetzbuch. Gemeinsam mit ihren Kollegen von Naturschutzbund (Nabu), Landesnaturschutzverband (LNV) und Schwäbischen Albverein hat sie sich jetzt mit einem Schreiben an das Planungsbrüo Künster in Reutlingen gewendet. Das Büro ist verantwortlich für die Planungen rund um das Baugebiet „Oberes Berntal“.

„Einzelwohnbebauung entspricht nicht den Anforderungen“

„Eine Einzelwohnbebauung, wie hier vorgesehen mit Grundstücksgrößen von 350 bis 800 Quadratmetern, entspricht keineswegs dieser Anforderung“, schreibt BUND-Fachfrau Angela Scheffold gemeinsam mit Daniela Fischer (LNV), Peter Thoma (Nabu Ehingen/Allmendingen) und Wolfgang Wohnhas (Schwäbischer Albverein) in dem zweiseitigen Schreiben an das Planungsbüro Künster. Weiter stellen die Naturschützer die Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten in der Kernstadt und ob eine Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung geprüft und dokumentiert worden seien. Scheffold weist in diesem Zusammenhang auf die Universitätsstadt Tübingen hin, wo jüngst nur durch reine Nachverdichtung Wohnraum für 5000 Menschen in der Innenstadt entstanden ist – ohne, dass es einer Ausweisung eines neuen Baugebiets bedurft hätte. Auch weisen die Naturschützer darauf hin, dass aus ihrer Sicht „entgegen der gesetzlichen Vorgaben landwirtschaftliche und hochwertige Waldrandzonen beseitigt“ werden. Dies müsse im Einzelfall begründet werden. „Die Begründung der Stadt Schelklingen ausschließlich mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstücken ist unseres Erachtens nicht ausreichend, weil andere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde, Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung und so weiter nicht dokumentiert geprüft wurden. Auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum kann nicht nur mit Ausweisung von Flächen für Einfamilienhäuser reagiert werden“, schreiben die vier Experten in ihrem Brief.

Schmelz- und Regenwasser als Problem

Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes gibt es mehrere Punkte, die bei der Erschließung des Gebiets weiter berücksichtigt werden müssten. „Anwohner berichten von erheblichen Schmelz- und Regenwasservorkommen, die durch weitere Versiegelung und zunehmende Starkregen, verursacht durch die Klimaveränderung, eine Verschärfung der Abwassersituation an den bestehenden Kanälen befürchten lassen“, wird unter anderem angeführt.

Abschließend heißt es: „Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung in der Natur- und Umweltschutz mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Menschen in Einklang gebracht werden sollen. Eine Kommune, die freiwillig dem Biosphärengebiet beigetreten ist, muss sich daher ihrer besonderen Verantwortung beim Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen stellen.“