Niederlage im letzten Spiel des Jahres

Die U19 des Teams Urspring hat das Jahr 2019 mit einer Niederlage abgeschlossen. Im vorgezogenen Heimspiel gegen Jahn München zog Urspring mit 86:92 den Kürzeren.

NBBL, Hauptrunde B Südost: Team Urspring – TS Jahn München 86:92 (20:24, 30:20, 12:23, 24:25). - Den ersten Vergleich zu Beginn der Hauptrunde hatte Urspring in München mit fünf Punkten Vorsprung gewonnen. Ein Sieg war auch das Ziel vor dem zweiten Aufeinandertreffen. Dies deutete sich auch an: Zwar ging das erste Viertel knapp verloren (20:24), doch dank einer Steigerung in Angriff und Abwehr drehte Ursprings U19 die Partie im zweiten Viertel und lag zur Halbzeit 50:44 vorn. Nach dem Seitenwechsel folgte ein Einbuch: In der Offensive unterliefen der Heimmannschaft etliche Fehler und Fehlwürfe, während die Münchner 23 Punkte erzielten, diesen Abschnitt deutlich für sich entschieden und das Spiel damit gedreht hatten. Doch noch war nichts entschieden, fünf Punkte (67:62) betrug der Vorsprung von Jahn vor dem Schlussviertel. Urspring versuchte alles, um die Partie erneut zu wenden und die Ausbeute von 24 Punkte in diesem Abschnitt war ordentlich, doch ließ die Mannschaft auch 25 Punkte des Gegners zu und so jubelten am Ende die Gäste über ihren Auswärtserfolg. Die meisten Punkte für das Team Urspring sammelten Herman Melashych (20), Bruno Albrecht (17), Maximilian Langenfeld (15) und Jonathan Diederich (12). Nach einer längeren Punktspielpause geht es für Urspring in der NBBL-Hauptrunde Anfang Februar gegen Crailsheim weiter.