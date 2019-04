Niederlage im letzten Rundenspiel

Die Basketballer der TuS Urspringschule haben ihr letztes Spiel der Oberliga-Runde gegen den SV 03 Tigers Tübingen II mit 56:58 verloren. Die stark ersatzgeschwächte Heimmannschaft – so fehlten Kevin Strangmeyer (im ProA-Team der Steeples und im NBBL-Team von Urspring im Einsatz), Franklyn Aunitz und Lucas Loth – führte nach dem ersten Viertel mit 16:10, geriet dann aber im zweiten Abschnitt in Rückstand – 24:27 hieß es nach einer korbarmen und fehlerreichen ersten Halbzeit. Die Zahl der Treffer hielt sich auch nach dem Seitenwechsel in Grenzen. Die Tübinger bauten ihren Vorsprung im dritten Viertel leicht aus (45:38), ehe die Urspringschule im letzten Abschnitt wieder herankam. Am Ende stand ein knapper Erfolg für die Gäste zu Buche. Erfolgreichste Werfer für das TuS-Team waren Tim Martinez und Dejan Puhali (beide 16 Punkte). Im Aufgebot der Urspringschule war in Daniel Helterhoff auch ein JBBL-Spieler, der auf einen Punkt kam.