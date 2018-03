Niederlage für TuS Urspringschule beim Tabellensechsten

In der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg hat die TuS Urspringschule beim Tabellensechsten KKK Haiterbach mit 73:104 verloren. Es war eine fast erwartbare Niederlage, denn die NBBL-Spieler, aus denen sich die Regionalliga-Mannschaft zusammensetzt, waren einige Stunden zuvor bereits in den Play-downs der Nachwuchsbasketball-Bundesliga gefordert. Zudem waren Kevin Strangmeyer, Bo Meister und Moritz Noeres tags zuvor auch mit dem ProA-Team der Steeples in Karlsruhe, wobei da nur Strangmeyer zum Einsatz kam. „Wir mussten Prioritäten setzen“, sagte Krists Plendiskis, Trainer des NBBL-Teams. Die Urspringschule hielt in Haiterbach dennoch eine Halbzeit lang mit, 21:17 lag der Gastgeber nach dem ersten Viertel vorn, zur Halbzeit stand es 38:28. Dann zog Haiterbach davon und beim 77:51 nach dem dritten Abschnitt war das Spiel praktisch entschieden. Die Gäste gaben nicht auf und gestalteten das letzte Viertel wieder fast ausgeglichen. Erfolgreichste Werfer für die Urspringschule waren Lucas Loth (18 Punkte), Kevin Strangmeyer (12), David Caillavet (11) und Yannick Olma (10).