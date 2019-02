Niederlage für TuS Urspringschule

In der Basketball-Oberliga der Männer hat die junge Mannschaft der TuS Urspringschule nach vielen Erfolgen in den vergangenen Wochen eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenvierte verlor beim TV Derendingen mit 65:84. Ausgeglichen war das erste Viertel, das die Heimmannschaft knapp für sich entschied (21:20). Im zweiten Abschnitt lief es beim Team der Urspringschule offensiv alles andere als rund, Derendingen nutzte die Schwächen des Gegners und baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf 45:29 aus. Die nicht in Besetbesetzung angetretenen Gäste versuchten nach der Pause, den Rückstand zu verkürzen – doch ohne Erfolg, Derendingen führte nach dem dritten Viertel mit 64:46. Ähnlich war es im letzten Abschnitt, den der TVD wieder gewann zum 84:65-Endstand. Erfolgreichste Werfer der TuS Urspringschule waren Mathias Groh (12), Jonathan Diederich (12), Franklyn Aunitz (11) und Dejan Puhali (10). Das nächste Spiel für die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis steht am Samstag, 2. März, 16 Uhr, beim Tabellendritten Elchingen II auf dem Programm.