Neues Feuerwehrfahrzeug für Hausen

Die Abteilung Hausen ob Urspring der Gesamtfeuerwehr Schelklingen erhält ein neues Löschfahrzeug (MLF). Das an sich ist nichts neues, ist das alte Fahrzeug der Hausener doch bereits 31 Jahre alt. Doch die Realisierung der Anschaffung stand und fiel mit einer eventuellen Förderung durch den Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg. Aus diesem erhält die Stadt nun 40 000 Euro, um das rund 230 000 Euro teure Fahrzeug zu finanzieren.

Sektkorken knallten zwar nicht Mitte der Woche in Hausen, doch einen Grund zur Freude gab es trotzdem, wie der Hausener Abteilungskommandant Christian Bund mitteilt. „Wir benötigen das neue Fahrzeug sehr dringend. Unser jetziges Fahrzeug LF8 ist schon 31 Jahre alt und entsprechend in die Jahre gekommen“, sagte Bund. Da die Abteilung Hausen inzwischen auch Einsätze im Bereich der Schelklinger Kernstadt fährt, sei dies „ein guter Fortschritt für die Abteilung“, so Bund weiter. Jetzt gelte es gemeinsam mit der Stadt die Ausschreibung noch in diesem Jahr auszuarbeiten. Abteilungskommandant Bund: „Dann könnten wir schätzungsweise das Fahrzeug Mitte nächsten Jahres in Empfang nehmen.“

Langwieriger Prozess

„Dass das Fahrzeug nun kommen wird, zeigt auch, dass die neue Feuerwehrkonzeption greift“, sagte Hausens Ortsvorsteher Jürgen Glökler mit Blick auf den im vergangenen Herbst fortgeschriebenen Feuerwehrbedarfsplan bis ins Jahr 2025. „Das war ein langwieriger Prozess in der Stadt Schelklingen. Um so größer überwiegt natürlich jetzt die Freude bei uns. Es zeigt aber auch, dass die Überarbeitung der Feuerwehrkonzeption dringend notwendig war“, so Glökler.

Ohne Förderung kein Fahrzeug

Auch im Rathaus wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen. „Wir sind sehr zufrieden über die Nachricht der Förderung, da wir auf die Bezuschussung dringend angewiesen sind“, sagte Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh mit Blick auf die klamme Kasse der Kommune. Bei einem Haushalt von rund 21 Millionen Euro wäre es unrealistisch zu sagen, dass die Stadt die Finanzierung alleine stemmen könne. Der Zuschuss würde die Anschaffung nun wesentlich erleichtern.

Bedarfsplan wird umgesetzt

Mit der Anschaffung des neuen Fahrzeugs für die Abteilung Hausen folgt die Stadt dem Feuerwehrbedarfsplan, der im vergangenen Jahr im Gemeinderat bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben wurde.