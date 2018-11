Neuer Ortsvorsteher - aber miese Stimmung im Ort

Rainer Knoche soll neuer Ortsvorsteher von Justingen werden und damit den amtierenden Jürgen Stoll ablösen: Das hat der Ortschaftsrat am Donnerstagabend in seiner Sitzung beschlossen. Voraussichtlich am 12. Dezember muss noch der Schelklinger Gemeinderat zustimmen, damit die Wahl sicher ist und Rainer Knoche zum 1. Januar das Amt von Jürgen Stoll übernehmen kann. Mit dem Prozedere waren in Justingen indes nicht alle einverstanden.

Jede Stelle als Putzfrau wird hier öffentlich ausgeschrieben und das läuft jetzt so. Das kann doch in einer Demokratie nicht sein. Justinger Bürger

Rainer Knoche selbst bekam von der Diskussion und dem Unmut aus dem Publikum am Donnerstagabend nichts mit: Er ist aktuell in Reha und war vom Ortschaftsrat im Vorfeld gefragt worden, ob er bereit sei, das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen. Er war es und so votierten die Mitglieder des Rates geschlossen für den 63-Jährigen, der stellvertretender Vorsitzender der SPD Schelklingen ist.

Kopfschütteln im Publikum

Kopfschütteln und Unmutsbekundungen gab es während der kurzen Sitzung immer wieder aus dem Publikum. Die Justinger fühlten sich vor den Kopf gestoßen, nur aus der Zeitung hätten sie vom Wunsch Jürgen Stolls erfahren, das Amt des Ortsvorstehers abzugeben. „Das hätte man doch mal bekannt machen müssen. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach irgendjemanden aus dem Hut zaubern“, rief einer der Zuhörer dazwischen und ergänzte: „Jede Stelle als Putzfrau wird hier öffentlich ausgeschrieben und das läuft jetzt so. Das kann doch in einer Demokratie nicht sein.“

Mehr entdecken: Justinger Ortsvorsteher will Amt aufgeben

Selbst bei den Ortschaftsräten war nicht jeder mit der Entscheidung Jürgen Stolls einverstanden. Bei der Abstimmung, ob wichtige Gründe für das Ausscheiden vorliegen, votierte Gerhard Gaus dagegen. „Ich denke, dass das halbe Jahr vollends gegangen wäre“, begründete Gaus seine Stimmabgabe. Auch seine Kollegen waren nicht begeistert: „Es ist schade“, sagte Rolf Rothenbacher und Helmut Klarer ergänzte: „Der Nachfolger wird es schwer genug haben.“

Mir ist die Wahl aufzuhören alles andere als leicht gefallen. Jürgen Stoll, Ortsvorsteher

Jürgen Stoll selbst nahm sich die Zeit, seine Entscheidung in Ruhe zu begründen, auch wenn er nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kommunalpolitik formal alleine schon dadurch einen ausreichenden Grund gehabt hätte, auszuscheiden. „Kämmerer von Blaubeuren und Ortsvorsteher, das ist nicht immer ganz optimal unter einen Hut zu bringen. Mir ist die Wahl aufzuhören alles andere als leicht gefallen“, machte er in seiner kleinen Vorrede klar, bevor er dann das Wort abgab, vom Tisch abrückte und sein Stellvertreter Helmut Klar die Leitung der Wahl übernahm. Stoll argumentierte, dass er nicht bei jedem Termin habe präsent sein können und seine Belastungsgrenze nun einfach erreicht sei. „Klar könnte man jetzt sagen, dass es bis zur Kommunalwahl nur noch sechs Monate sind“, gab er zu. Aber auf diese Weise habe er jetzt einfach Zeit, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Und dass er für den Kreistag kandidiere, sei eine ganz andere Belastung. „Es ist einfacher, Gremiumsmitglied zu sein als Sitzungsleiter.“

Knoche will für Gremien kandidieren

Der neu-gewählte Rainer Knoche, der seit rund sieben Jahren mit seiner Frau in Justingen lebt und KfZ-Sachverständiger bei der Dekra ist, ist aktuell kein Mitglied des Ortschaftsrates. „Er ist damit Vorsitzender, aber nicht stimmberechtigt“, erklärte Stoll auf Nachfrage. Im Januar wird Knoche das Amt des jetzigen Ortsvorstehers übernehmen und bis dahin von Jürgen Stoll und dessen Stellvertreter Helmut Klar eingearbeitet. „Ich werde dann im Mai bei der Kommunalwahl für den Ortschaftsrat und den Gemeinderat kandidieren“, kündigte Knoche an.

Sollte der Ortschaftsrat mit seiner Arbeit zufrieden sein, könnte er sich dann auch vorstellen, als Ortsvorsteher weiterzumachen. „Mir gefällt es sehr gut in Justingen. Ich habe mich gut eingelebt und wenn ich in ein bis zwei Jahren in den Ruhestand gehe, kann ich mich dann voll den Ämtern widmen.“