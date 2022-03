Neuer Musikschulleiter für Schelklingen

Hans Mohr ist der neue Musikschulleiter an der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen. Der bisherige stellvertretende Musikschulleiter ist in der Verbandsversammlung am 15. März einstimmig zum Nachfolger von Tim Beck gewählt worden, der an die Musikschule in seine Heimatstadt Laupheim gewechselt ist.

Verbandsvorsitzender Jörg Seibold ist dankbar, dass damit die fachliche Qualität und Kontinuität in der Leitungsfunktion der Musikschule garantiert ist. Er freue sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Leiter. Hans Mohr bedankte sich vor der Versammlung für den „Vertrauensvorschuss“ mit den Worten: „Ich werde mich mit Freude und Energie, aber Respekt den neuen Aufgaben widmen.“

Dazu zählen für ihn insbesondere die „digitalen Herausforderungen“ der Musikschularbeit, wie verlässlichen Hybridunterricht oder Musikangebote mit oder am Computer, als Zukunftsfelder zeitgemäßer Musikschularbeit. Auch beschäftigt ihn sehr, wie man Kinder, die pandemiebedingt wenig elementaren Musikunterricht erhalten konnten, für Musik und Musikinstrumente begeistern kann. „Wir sollten in noch größerem Umfang als bisher versuchen, Instrumente in den Schulen vorzustellen“, so Mohr. Ebenso liege ihm eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium sehr am Herzen, sieht er in ihm doch das musikalische und pädagogische Herz der Musikschule.

Wie bereits von der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, wurde der bisherige Musikschulleiter Tim Beck zum neuen Musikschulleiter in Laupheim gewählt. Sein Beschäftigungsverhältnis beim Zweckverband Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen endet nach elf Jahren zum 31. Juli.

Hans Mohr ist seit 1. September 2017 bereits Stellvertretender Leiter der Musikschule und wird die Leitungsfunktion zum 1. August diesen Jahres übernehmen. Am 29. November 2019 hat Hans Mohr den berufsbegleitenden Lehrgang „Führung und Leitung einer Musikschule“ an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung erfolgreich absolviert. Seine musikalische Ausbildung führte ihn über die Berufsfachschule für Musik in Krumbach an das Leopold-Mozart Konservatorium (LMK) in Augsburg, an dem er mit der staatlichen Musiklehrer und der staatlichen Musikreifeprüfung abschloss.

An der Musikhochschule München absolvierte er seine Prüfung als Diplommusiklehrer. Dem folgte ein zweijähriges Zusatzstudium im Fach Blasorchesterleitung wieder am Leopold-Mozart Konservatorium in Augsburg.

Hans Mohr ist in der regionalen Musikschul- und Blasorchesterszene bestens vernetzt. Die Kooperationen mit den Kindergärten, den allgemeinbildenden Schulen, den Vereinen und den Kulturträgern in den Mitgliedskommunen sind ihm ein großes Anliegen und aus seiner Sicht Basis einer ebenso erfolgreichen, wie lebendigen Musikschule, die aktiv das kommunale Leben bereichert.