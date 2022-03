Neuer Mitarbeiter im Tourismusbüro Schelklingen

Seit Anfang des Jahres ist das Tourismus-Büro der Stadt wieder voll besetzt. Die Tourismusbeauftragte der Stadt Schelklingen, Friederike Schöll, wird unterstützt von Uwe Metz.

Er ist ausgebildeter Reiseverkehrskaufmann und bringt eine über 20-jährige Erfahrung in der Tourismusbranche mit. Er ist Ansprechpartner für all Gäste und Einwohner, die in und um Schelklingen schöne Tage verbringen möchten und bei ihrer Planung Hilfe und Tipps benötigen. Er freut sich darauf, den Touristen und auch den Bürgerinnen und Bürgern von Schelklingen die Schönheit der Stadt, seiner Ortsteile und seiner landschaftlichen Umgebung zu vermitteln und dabei mitzuhelfen, Schelklingens touristisches Angebot zu erhalten, zu fördern und zu bewerben. Uew Metz ist auch verantwortlich für die Organisation der Führungen im Hohle Fels und für andere Sehenswürdigkeiten. Wann waren Interessierte zum Beispiel das letzte Mal in der St.-Afra-Kapelle oder im Historischen Pumpwerk in Teuringshofen? Diese und andere Führungen können sie in der Tourist-Information für sich und ihre Gäste buchen.

Angeboten werden zusätzlich Broschüren und Informationen über Schelklingen und die nähere Umgebung. Uwe Metz ist erreichbar unter der Telefonnummer 07394/248 17 oder per E-Mail: metz@schelklingen.de, tourismus@schelklingen.de. Die Tourist-Information ist dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet