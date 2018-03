Neue Orgel für die Pauluskirche

Die Orgel in der Schelklinger Pauluskirche ist mit 53 Jahren schon etwas in die Jahre gekommen. Hinzu kommt, dass leichter Schimmel die Orgel seit längerem befallen hat. Den Schimmel könnte man zwar relativ problemlos entfernen lassen, doch aufgrund des Alters des Instruments aus dem Hause Walker favorisiert Pfarrer Thomas Ströbel schon seit längerem den Kauf einer neuen Orgel. Jetzt sollen langsam Nägel mit Köpfen gemacht und eine neue Orgel bestellt werden.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Außenanlagen rund um die Pauluskirche neugestaltet wurden und auch das Gemeindezentrum zu seinem 25. Geburtstag einen neuen Innenanstrich erhalten hat (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete), soll in diesem oder im nächsten Jahr eine neue Kirchenorgel angeschafft werden. Aber nicht irgendeine. In der Schelklinger Pauluskirche soll das digitale Zeitalter Einzug halten und so soll es eine digitale Orgel werden. Aus einem ganz einfachen Grund: Eine digitale Orgel ist schlicht wesentlich günstiger – sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt.

Wartung und Unterhalt günstiger

„Würden wir eine herkömmliche Kirchenorgel kaufen, würde das schnell mit 150 000 bis 250 000 Euro zu Buche schlagen“, erklärt Pfarrer Thomas Ströbel, der seit 2007 die Geschicke der evangelischen Kirche in Schelklingen lenkt. Hinzu käme mindestens eine jährliche Wartung, die ebenfalls ins Gewicht fallen würde. Die digitale Kirchenorgel, die Pfarrer Ströbel gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat ins Auge gefasst hat, kostet in der Anschaffung lediglich 35 000 Euro und ist auch im Unterhalt und der Wartung aufgrund der Digitalisierung wesentlich günstiger zu betreiben. Was dann allerdings hinzukommt, ist die Installation einer Soundanlage in der Kirche, weil über Pfeifen, wie dies bei einer herkömmlichen Kirchenorgel der Fall ist, verfügt das neue Instrument nicht. „Die digitale Orgel wäre ein Novum in unserer Kirchengemeinde“, so Thomas Ströbel.

Ganz einfach hat es sich der Pfarrer mit seiner Idee nicht gemacht, weiß er doch, dass diese neuen Orgeln gerade bei Kirchenmusikern umstritten sind, besonders wegen ihres Klanges – und ein Kirchenmusiker soll schließlich das neue Instrument in Schelklingen bedienen. Um diese Vorbehalte zu zerstreuen, ist Pfarrer Ströbel einen ganz pragmatischen Weg gegangen. „In der Ochsenhausener Friedhofskapelle steht auch eine digitale Orgel. Die habe ich mir mit unseren Kirchenmusikern – die ja bei uns alle Laien sind – einmal angeschaut und ausprobiert.“ Schließlich habe das Praktische überwogen: „Die Tastatur ist ähnlich, die Fußpedale auch.“ Hinzu kommt, dass jeder der Laienmusiker nun seine Einstellungen auf der Orgel speichern und zum Gottesdienst ganz einfach per Knopfdruck abrufen kann.

Alte Orgel soll versteigert werden

Die alte Kirchenorgel soll nach der Installation der neuen unter den Hammer kommen. „Für ein paar Tausend Euro geben wir das alte Instrument gern ab“, sagt Pfarrer Ströbel. Um den Verkauf ins Rollen zu bringen, will Thomas Ströbel die Orgel über ein Internetportal anbieten. Dafür hat sich der Schelklinger Pfarrer auch schon ein Internetportal ausgesucht, das von dem Wuppertaler Orgel-Händler Andreas Ladach betrieben wird. Sobald die neue Orgel in Schelklingen angeschafft wird, wird sich die alte Schelklinger Kirchenorgel auf dem Portal www.gebrauchtorgel.eu wiederfinden.