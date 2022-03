Neue Erlebniskarte für die Region Achtal-Blautal-Blautopf

Um Gästen und Einheimischen die vielfältigen Facetten der Region näherzubringen, haben die Städte Blaubeuren, Schelklingen und Blaustein in einem Gemeinschaftsprojekt eine Erlebnis- und Freizeitkarte mit mehr als 25 Sehenswürdigkeiten sowie Rad- und Wandertouren realisiert. Damit lässt sich leicht ein mehrtägiger Aufenthalt planen.

Fünf Eiszeit-Wanderpfade bieten auf rund 70 Kilometern Naturerlebnis pur. Wer sich lieber aufs Rad schwingt, kann aus drei Rundtouren mit einer Gesamtlänge von 180 Kilometern auswählen. An den Strecken befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Naturphänomene wie Museen, Kirchen und Klöster, Höhlen und Quellen. Zu den Top-Zielen wie Hohle Fels in Schelklingen, Blautopf, Urgeschichtliches Museum in Blaubeuren oder Kleines Lautertal in Blaustein gesellen sich weniger bekannte Schmuckstücke wie das Kloster Urspring mit Urspring- und Achtopf in Schelklingen, das Badhaus der Mönche (Heimatmuseum) in Blaubeuren, das Kutschen-Wagen-Museum in Berghülen-Bühlenhausen, die Villa Lindenhof oder das Steinzeitdorf Ehrenstein in Blaustein.

„Mit der Erlebniskarte halten wir ein gelungenes Produkt eines Gemeinschaftsprojekts mit Blaubeuren und Blaustein in der Hand, das unsere Tourismusbroschüre hervorragend ergänzt“, berichtet Friederike Schöll, die Tourismusbeauftragte der Stadt Schelklingen. „Mit einem größeren Angebot an Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen bieten wir unseren Touristen ein vielseitiges Programm für einen mehrtätigen Aufenthalt in unserer Region und erhöhen so die Chance, die bisherige Aufenthaltsdauer der Touristen zu verlängern.“

Die Erlebniskarte ist ab sofort kostenlos in den Touristinformationen der drei Städte erhältlich oder kann auf den jeweiligen Internetseiten heruntergeladen werden.

Für Friederike Schöll sind Kooperationen ein zentrales Element im Tourismusmarketing. Die drei Städte haben sich bereits 2019 erfolgreich mit einem gemeinsamen Auftritt auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart präsentiert. Projekte wie die Erlebniskarte helfen Kosten zu reduzieren, sich inhaltlich breiter aufzustellen und auch reichweitenstärker zu werden. Dies kommt letztlich allen Beteiligten zugute, denn die Gäste orientieren sich an Erlebnisangeboten und nicht an Gemeindegrenzen, so Schöll.

Die Tourismusexpertin ist seit rund zwei Jahren für die Stadt Schelklingen tätig. Friederike Schöll ist gebürtige Berghülerin, die als Diplom-Betriebswirtin für Kultur- und Freizeitmanagement unter anderem für das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart sowie die Landesvertretung in Brüssel gearbeitet hat. Schelklingen weist für sie drei Besonderheiten auf: die Unesco-Auszeichnung, der Geopark sowie das Biosphärengebiet. Mit sanftem Tourismus will die Stadt künftig für diese Attraktionen werben. Die Vision sei es, dass Besucher Scheklingen mit der Schwäbischen Alb verbinden.

Als Großprojekt soll dabei der sogenannte Erlebnisraum entstehen. In der 270 Quadratmeter umfassenden Örtlichkeit soll künftig als Hauptangebot die Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Warnzeit, Eiszeit, Heißzeit“ unter Einbeziehung der archäologischen und geologischen Besonderheiten sowie der Fundstätte Hohle Fels und den eiszeitlichen Höhlen stattfinden. Darüber hinaus soll eine moderne Touristik-Info entstehen.