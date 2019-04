NBBL-Play-downs: Zweite Chance für die U19 aus Urspring

Die U19 aus Urspring setzt ihren Kampf gegen den Abstieg aus der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) fort. Nach der verlorenen ersten Play-down-Serie gegen Chemnitz trifft das Team Urspring nun in Runde zwei auf Jahn München. Das Ziel für Trainer Krists Plendiskis und seine Mannschaft ist klar: die maximal drei Spiele umfassende Serie gegen die Münchner für sich zu entscheiden, um Qualifikationsspiele für die NBBL-Saison 2019/20 im Juni zu vermeiden.

Team Urspring – TS Jahn München (Sonntag, 13 Uhr, Junge-Halle). - Die beiden Mannschaften kennen sich aus der Hauptrunde, standen sich da bereits zweimal gegenüber. Beide Begegnungen entschied das Team Urspring für sich – Mitte Oktober gewann man vor heimischem Publikum trotz eines missratenen ersten Viertels (6:16) mit 76:69, Mitte Januar setzte man sich auch in München durch (58:52) – und das, obwohl im zweiten Aufeinandertreffen in Kevin Strangmeyer und Lucas Loth zwei Leistungsträger fehlten, die im ersten Duell zusammen 31 Punkte erzielt hatten.

Trainer Krists Plendiskis erinnert sich an zwei knifflige Begegnungen mit unangenehmen und unorthodox spielenden Münchnern. „Jahn ist eine kämpferische Mannschaft, die 40 Minuten Gas gibt und defensiv wie offensiv sehr aggressiv zu Werke geht“, sagt Ursprings U19-Trainer. Die unorthodoxe Spielweise des Gegners erschwert die Vorbereitung auf die Spiele. „Die Mannschaft kann einem gefährlich werden, aber man weiß nie, woher die Gefährlichkeit kommt“, so Plendiskis.

Doch konzentriert man sich beim Team Urspring zunächst auf sich selbst. Die personellen Probleme der vergangenen Wochen sind nicht kleiner geworden. Plendiskis muss nach wie vor auf einige Leistungsträger verzichten, Franklyn Aunitz, Lucas Loth und Tim Martinez werden am Wochenende und nach Einschätzung des Urspring-Trainers wahrscheinlich auch im zweiten Spiel eine Woche später in München fehlen. Fraglich ist noch der Einsatz von Dejan Puhali. Dabei sein wird Daniel Helterhoff, einer der besten Spieler der kürzlich aus den Play-offs ausgeschiedenen U16 aus Urspring und als einziger des JBBL-Teams auch für die U19 gemeldet. „Er wird uns weiterhelfen“, sagt Krists Plendiskis über den talentierten Center.

Auch wenn mit Helterhoff ein weiterer Spieler zur Verfügung steht, bleibt das vom ProA-erprobten Kevin Strangmeyer angeführte NBBL-Aufgebot von Urspring überschaubar. „Wir werden weiter eine kleine Rotation haben“, sagt Plendiskis. Dennoch will man sich nach der verlorenen Play-down-Serie gegen Chemnitz nun gegen München durchsetzen – um den Verbleib in der höchsten U19-Spielklasse sicher zu haben und nicht in die Qualifikation im Juni zu müssen. Dort würde ein noch unberechenbarere Gegner als Jahn München warten, so Krists Plendiskis. Im Vergleich dazu sei es einfacher, sich in den Play-downs die weitere Zugehörigkeit zur NBBL zu sichern.