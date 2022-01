Musikschulleiter verlässt Schelklingen

Tim Beck verlässt nach 27 jähriger Zugehörigkeit zum Schuljahresende die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen. Der Musikschulleiter wurde nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren zum neuen Musikschulleiter der Kreisstadt Laupheim gewählt. Sein Beschäftigungsverhältnis endet zum 31.Juli.

„Die Lehrkräfte, meine Schüler, die Vereine, die Schulleiterkollegen der mit uns kooperierenden Schulen, Herr Weissert von der Kantorei sowie die drei Städte des Zweckverbands sind mir sehr ans Herz gewachsen, der Abschied fällt mir schwer“, sind die ersten Worte von Tim Beck. „Ich habe mich nicht gegen die Musikschule hier, sondern für die Musikschule in meiner Heimatstadt Laupheim und den damit verbundenen neuen Herausforderungen entschieden“, so Beck weiter.

Tim Beck, gebürtiger Laupheimer, war seit Februar 1995 als Honorarkraft, dann ab September 2001 als angestellte Lehrkraft im Fach „Schlagzeug“ beschäftigt. Im Zuge von Sparmaßnahmen wurde sein Beschäftigungsverhältnis im Januar 2007 wieder in ein Honorarverhältnis umgewandelt. Nach dem Ausscheiden des stellvertretenden Musikschulleiters Martin Vorreiter hat Tim Beck diese Stelle zum Oktober 2008 übernommen. Ab Dezember 2010 hat er seinen berufsbegleitenden Lehrgang „Führung und Leitung einer Musikschule“ erfolgreich absolviert. Vom damaligen Schulleiter Hans-Peter Schwab übernahm er ab August 2011 die Leitungsstelle der Musikschule. Durch seine neuen Ideen und Impulse in Form von zahlreichen neuen Angeboten und Kooperationen hat er die Musikschule in die kommunale Bildungslandschaft der Region eingebettet. Die digitalen Herausforderungen des Onlineunterrichts in „Coronazeiten“ hat die Musikschule mit seinem Lehrerteam unter der Leitung von Tim Beck ausgezeichnet bewältigt. Die digitale Ausstattung der Musikschule wurde zeitgemäß aufgestellt.

Seit Januar 2018 ist Tim Beck Regionalsprecher der Musikschulregion 11 (Ulm/ Alb-Donau/ Biberach). Im September 2021 wurde er in die AG – Begabtenförderung des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg berufen.

„Neben meinem beruflichen Wirken war es mir immer wichtig, mich auch privat in der Region zu engagieren. Sehr gerne blicke ich auf die Zeit als Dirigent des Jugendorchesters Asch-Blaubeuren zurück. Das hat mir ebenfalls große Freude bereitet“, so Tim Beck.

„Musikalisch bleibe ich in der Region weiterhin tätig, ich freue mich sehr auf die Auftritte mit ,Living Harmony & Sound’ sowie auf die Auftritte unter der Leitung von Kantor Weissert in der evangelischen Stadtkirche“, betonte Tim Beck.

Als Vorsitzender des Zweckverbands „Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen“ bedauert der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold gemeinsam mit seinen Kollegen Ulrich Ruckh (Schelklingen) und Klaus Kaufmann (Laichingen) den Weggang von Tim Beck sehr: „Tim Beck hat für unsere Musikschule hervorragende Arbeit geleistet und sie gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut weiterentwickelt. Mit ihm verlieren wir einen sehr guten Musikschulleiter, einen hochmotivierten Musiker und sympathischen Menschen. Die Jahre mit Tim Beck waren sehr gute Jahre für unsere Musikschule. Dafür danke ich im Namen der Kommunen herzlich.“

Gleichwohl zeigt Seibold Verständnis für Becks Entscheidung: „Nach so langer Zeit ist es nachvollziehbar, dass Tim Beck etwas Neues ausprobieren möchte. Und wenn sich eine solche Chance gleichsam direkt vor der Haustür bietet, muss man das akzeptieren. Tim Beck wünsche ich alles Gute und bin für die gemeinsam gestaltetet Arbeit dankbar.“