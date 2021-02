Eine bittere Erfahrung mussten die Musikschulen landesweit vor einem Jahr machen: Vorspiele waren nicht mehr so möglich wie es sonst der Fall war. Mittlerweile wissen nicht nur beruflich Kulturschaffende wie es sich anfühlt, vorzuspielen und das ohne Publikum, sondern auch die Musikschulen, wie die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen.

Alternative Unterrichtsform

Nicht nur die Digitalisierung der Unterrichtsformate, zum Beispiel Musikunterricht online über diverse Videoplattformen, haben schnell an Schulen und Musikschulen Einzug gehalten und sind derzeit unverzichtbar, um das Unterrichtangebot aufrecht zu erhalten. Ein weiterer Baustein in der Unterrichtsarbeit, aber auch als Ersatz für die derzeit nicht möglichen Auftritte sind Ton- und Videoaufnahmen von Schülern und Lehrern.

Die Musikschule BLS hat ihr digitales Equipment enorm erweitert. In mittlerweile zahllosen Stunden haben Tim Beck und sein Team sich durch Workshops mit Tontechnikern, mit technikaffinen Kollegen und viel „learning by doing“ mit komplexen Aufnahmetechniken sowie mit Audio- und Videosoftware vertraut gemacht. Die Musikschule ist dadurch mittlerweile in der Lage, Schülerkonzerte, Lehrvideos oder Lehrerpräsentationen selbst zu produzieren.

Videos auf YouTube

Da im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nahezu alle Konzerte und Vorspiele entfallen sind, versucht die Musikschulfamilie so ihr musikalisches Tun und Können über den YouTube-Kanal der Musikschule zu präsentieren. Das Ziel sei es, so Musikschulleiter Beck, auf diesem Weg den Kontakt zu Eltern und Publikum etwas aufrecht zu erhalten.

Für Schüler und Lehrer ergeben sich neue, spannend-motivierende Momente der Unterrichts- und Vortragstätigkeit, die zum einen, Einblicke in hochwertige Aufnahmetechniken erlauben, gleichzeitig den Akteuren die Möglichkeiten bieten, sich selbst zu hören und zu sehen und ihr Spiel dadurch selbst zu reflektieren.

Von Lehrerinnen und Lehrern können nun Aufnahmen zur Motivation für den Unterricht erstellt werden, die es der Schülerschaft erlaubt, die eingespielten Werke kennenzulernen, mitzuspielen oder sich begleiten zu lassen. Auch zur Vorbereitung von Wettbewerben wie „Jugend musiziert“, Abiturprüfungen, Studienvorbereitung oder zu Bewerbungen an Auswahlorchestern ist der Auftritt vor der Videokamera eine wertvolle Arbeitshilfe. Noch vor dem Lockdown im Dezember seien einige schöne Produktionen entstanden