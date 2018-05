Museumsgesellschaft plant das Jahr 2018

Die Museumsgesellschaft Schelklingen hat sich am Wochenende zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung getroffen. Der Vereinsvorsitzende Reiner Blumentritt freute sich, dass zu dem Termin viele Vereinsmitglieder erschienen waren. Unter den Gästen waren außerdem die Grabungsleiterin des Hohle Fels, Sarah Rudolf, Botschafterin Sabine Kaellenius und Bürgermeister Ulrich Ruckh.

Zum Auftakt der Hauptversammlung warf Reiner Blumentritt einen Blick zurück auf das vergangene Vereinsjahr. Er erinnerte sich an einige gemeinsame Aktivitäten und Ereignisse wie der gemeinsame Ausflug nach Südfrankreich mit 45 Mitgliedern. Der Höhepunkt des Jahres 2017 war für den Verein natürlich die Ernennung des Hohle Fels zum Unesco-Weltkulturerbe am 9. Juli. Auf derselben Liste befinden sich seitdem auch der Sirgenstein und das Geißenklösterle im Achtal sowie die Bockstein-, Hohlenstein- und Vogelherdhöhle im Lonetal. Nach seinem Rückblick folgte Blumentritts Ausblick auf die anstehenden Termine und das Vereinsjahr 2018. Bereits kommende Woche werden 32 Archälogiestudenten aus dem norwegischen Oslo wegen des Hohle Fels’ anreisen. Ab Herbst ist geplant das Museums-Café erneut zu öffnen, in diesem können dann auch zwei neue erworbene Gemälde bestaunt werden.

Im Anschluss informierte Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh über verschiedene Anliegen wie das geplante Infozentrum am Hohle Fels und die anstehende Termine der Museumsgesellschaft, die ihm am Herzen liegen. Das Infozentrum soll in der Nähe des Hohle Fels seinen Platz finden. Mitte Juli soll der Standort endgültig festgelegt werden.

Kassierer Josef Wiedmann gab den Vereinsmitgliedern einen Einblick in die Ein- und Ausgaben des Vereins. Kassenprüfer Horst Link und Markus Bolt bestätigten die Arbeit des Kassierers und lobten dessen einwandfreie Arbeit. Deswegen wurde dieser direkt durch Markus Bolt und die Mitglieder einstimmig entlastet. Auch der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Als es zu dem Tagesordnungspunkt „Wahl der Kassenprüfer“ kam, waren sich alle einig, dass die bisherigen Kassenprüfer Horst Link und Markus Bolt ihre Arbeit so gut machen und sie auch weiterhin ausführen soll.

Auch bei der Neufestsetzung des Jahresbeitrags von 20 Euro für einzelne Personen und 30 Euro für Ehepartner waren sich alle Mitglieder einig, dies weiterhin so zu belassen.

Spontaner Vortrag von Hanold

Der geplante Vortrag von Professor Harald Floss über Höhlenmalerei musste aus gesundheitlichen Gründen entfallen. Schriftführer Winfried Hanold hielt deshalb spontan einen Vortrag über den Schmiecher See.