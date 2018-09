Motorradfahrer verletzt sich schwer

Zwischen Springen und Böttingen stürzte am Sonntag ein junger Motorradfahrer. Er wurde schwer verletzt.

Der 20-Jährige war auf der Kreisstraße Richtung Böttingen unterwegs. Gegen 17.30 Uhr kam er ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve zu Fall. Notarzt und Rettungsdienst halfen vor Ort und forderten einen Rettungshubschrauber an. Der flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Unfallursache war nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht angepasste Geschwindigkeit.

Tipp der Polizei

Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.