Ein 64-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstag in Schelklingen bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 15.30 Uhr von der Ehinger Straße links in die Bahnhofstraße abbiegen, als er stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.