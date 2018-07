Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 40-Jähriger am Sonntag bei Schelklingen zu. Kurz vor 13 Uhr fuhr der Mann auf einem Motorrad der Marke Honda von Magolsheim in Richtung Gundershofen. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Schwer verletzt blieb er liegen.

Ein Krankenwagen brachte den 40-Jährigen in eine Klinik. Das Krad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bekannte kümmerten sich um die Abholung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.