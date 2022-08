Motorradfahrer ist ohne Helm unterwegs

Einen Motorradfahrer ohne Helm hat die Polizei am Dienstag in Schelklingen angehalten. Auf den Mann kommt nun eine Geldbuße zu.

Kurz vor 9 Uhr war die Polizei Blaubeuren in Schelklingen im Einsatz. Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt eines 59-Jährigen. Der war mit seinem Motorrad der Marke BMW in der Marktstraße unterwegs. Die Polizei führte ein verkehrserzieherisches Gespräch mit dem Fahrer und zeigte ihn an. Auf den Mann kommt nun ein Verwarnungsgeld von mindestens 15 Euro zu.