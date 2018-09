Moderator für Schelklinger Stadtfest gesucht

Die Planung für das Schelklinger Stadtfest 2019 gedeiht weiter. Einige wesentliche Fragen wurden beim Treffen der Vereinsvertreter am Montagabend geklärt oder kamen zumindest einen Schritt weiter. Was allerdings weiterhin fehlt und deshalb dringend gesucht wird, ist ein Moderator oder eine Moderatorin.

Freiwillige können sich melden, um dem Fest den „roten Faden“ zu geben. Sicherlich gibt es in Schelklingen mit seinen Teilorten bereits einige erfahrene Sprecher in Vereinen, die ihre Veranstaltungen moderieren und Ortskenntnis und Witz besitzen, nur hat sich bisher keiner gemeldet, ehrenamtlich beim Stadtfest die Gruppen und Aktionen vorstellen und ansagen zu wollen. Auch Neulinge, die sich die Aufgabe zutrauen und sich ausprobieren wollen, können sich melden. Das Stadtfest findet am 20. und 21. Juli 2019 statt. Gesucht wird ein Stadtfestslogan, vereinbarten die 26 Vereinsvertreter mit Bürgermeister Ulrich Ruckh. Vielleicht sollte die Moderation auch so gesucht werden, aber noch bleibt Zeit, den Richtigen oder die Richtige für diesen Job zu finden. Die Suche nach dem Stadtfestslogan soll voraussichtlich im Spätherbst über das Mitteilungsblatt beginnen, um die Stadtbewohner auf das Stadtfest aufmerksam zu machen und dafür zu begeistern. Beim Festjahr handelt es sich übrigens um das 785. Stadtjahr, weil Schelklingen im Jahre 1234 zur Stadt erklärt wurde. Welche Belohnung der Gewinner für den besten Slogan bekommt, wird noch festgelegt.

Eine Entscheidung wurde zur Musik gefällt. Anstatt eines Diskjockeys von auswärts, der ein paar Euro weniger gekostet hätte, kommen am Samstagabend die Lokalmatadore „Magic Moments“ zum Einsatz. Unlängst gab die fünfköpfige Band zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens ein Freikonzert am Rathaus, was sehr gut ankam. Die Musikerbrüder der Tanzband, Hans-Dieter und Jürgen Mauth, waren bei der Zusammenkunft auch als Vereinsvertreter anwesend. Der Bürgermeister wies daraufhin, dass alle Musikgruppen für die Gema-Meldung die Einreichung ihrer Liederlisten vornehmen müssen.

Durchgegangen wurden im Ratssaal die bisher feststehenden Essens-, Getränke- und Unterhaltungsangebote der teilnehmenden Gruppen und Vereine. Eine Diskussion ergab sich über die Stadtfestwerbung im Internet. Auch dazu wird ein Freiwilliger gesucht. Angemeldet wurde der Bedarf nach einer Hygieneschulung, die von der Stadtverwaltung oder dem DRK erfüllt wird, hieß es. Bürgermeister Ruckh gab die weiteren Terminstationen bekannt: Das Orga-Team soll sich Ende Januar treffen. Definitiver Anmeldeschluss ist der 22. Februar.

Die Planung soll bis Anfang Mai stehen, um bis zum Juni den Feinschliff vorzunehmen, was Standplätze und Versorgungsanschlüsse anbelangt. Zum Beispiel wurde beim vergangenen Stadtfest deutlich, dass sich Bühne mit Musik- und Wortbeiträgen und Hüpfburg mit fröhlich kreischenden Kindern als Standortnachbarn nicht vertragen.