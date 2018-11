Mit Volldampf über die Schwäbische Alb

Die Nikolaus- und Christkindleszüge auf der Schwäbischen Alb-Bahn fahren dieses Jahr am 9. Dezember, am 16. Dezember, am 24. Dezember und am 5. Januar, teilt die Schwäbische Alb-Bahn mit. Auch in diesem Jahr steigen Nikolaus und Knecht Ruprecht in den Zug, um die Kinder mit kleinen Geschenken auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Das Christkindleszügle geht dann wieder am Heiligen Abend von Münsingen durch das weihnachtliche Schmiechtal nach Schelklingen und zurück auf Fahrt. Am Heiligen Abend gibt es für jeden ein Stück Christstollen und einen Glühwein oder Punsch, denn trotz der molligen Dampfheizung in den Personenwagen ist es auf der Alb zur Weihnacht meist empfindlich kalt. Unterwegs steigen dann der Pelz-Märte und das Christkind in den Zug. Natürlich haben beide auch wieder ein Geschenk für die Kinder dabei.

Sieben historische Wagen werden heuer von der ehemaligen Honauer Zahnradlok 97 501 von dem Verein Zahnradbahn Honau-Lichtenstein über die winterliche Alb gezogen. Wer mitfahren will, sollte sich aber sputen, um noch einen der begehrten Plätze zu ergattern, heißt es in der Ankündigung weiter. Plätze gibt es noch für die Nikolausfahrt am Sonntag, 9. Dezember, 16.15 Uhr, von Münsingen nach Engstingen (Rückfahrt um 17.30 Uhr). Eine Woche später am Sonntag, 16. Dezember, dampft der Nikolauszug von Münsingen nach Schelklingen. Tickets sind noch für die Fahrten um 13.30 Uhr (Rückfahrt 14.40 Uhr) und um 16.15 Uhr (Rückfahrt 17.25 Uhr) zu haben.

Für das Christkindleszügle am 24. Dezember gibt es noch freie Plätze für den Zug um 13.30 Uhr ab Münsingen, dieser kehrt nach zwei Stunden, rechtzeitig zum Weihnachtsfest wieder zurück. Außerdem setzt die SAB am Sonntag, 16. Dezember, Zubringerzüge nach Marbach zum Gottesdienst „Lebendige Bilder zur Weihnacht“ ein, der in der großen Reithalle gefeiert wird.

Das neue Jahr beginnt wie das alte endet. Am 5. Januar – einen Tag also vor Dreikönig– lädt die Schwäbische Alb-Bahn zu einer Zugfahrt von Münsingen nach Gammertingen und zurück. Auch für dieses winterliche Abenteuer hat die SAB einen Nostalgie-Zug zusammengestellt, bestehend aus der Dampflok T3 930 von der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart, „Donnerbüchsen“ und der 97 501 bis Gammertingen.

Fahrkarten gibt es im Onlineshop der SAB unter www.alb-bahn.com. Billette gibt auch auf dem Bahnhof in Münsingen zu kaufen. Der historische Fahrkartenschalter ist mittwochs und freitags zwischen 8.30 und 13 Uhr geöffnet, in dieser Zeit sind die Bähnler auch unter 07381/501 75 56 telefonisch erreichbar.