Die U19 aus Urspring ist mit einer Niederlage in die zweite Play-down-Runde der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) gestartet. Das Team Urspring verlor zu Hause das erste von maximal drei Spielen der Serie gegen Jahn München mit 53:70. Für Urspring ist damit im zweiten Spiel am Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr, in München ein Sieg Pflicht, damit die Serie nicht wie in der Runde zuvor gegen Chemnitz bereits nach zwei Begegnungen endet.

Team Urspring – TS Jahn München 53:70 (13:18, 10:14, 15:19, 15:19). - Für das Team Urspring war es nicht der erhoffte Start in die zweite Play-down-Runde, wie schon in Runde eins gegen Chemnitz steht die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis nach dem Auftaktspiel zu Hause mit dem Rücken zur Wand. Die Münchner machten dem Nachwuchs des ProA-Ligisten Ehingen Urspring das Leben von Beginn an schwer, die stark ersatzgeschwächsten Gastgeber – in Franklyn Aunitz, Lucas Loth und Tim Martinez fehlten drei wichtige Spieler – fanden im Angriff oft keine Lösung. Nur 53 Punkte in 40 Minuten sind ein Beleg dafür.

Hinzu kommt eine schwache Wurfquote aus der Distanz, wobei Urspring auch nur elf Versuche von jenseits der Dreierlinie hatte (München: 23). Von diesen elf fiel einer in den Korb – von Herman Melashych, am Ende mit 13 Punkten Topscorer seiner Mannschaft. Insgesamt warfen die Gäste aus München deutlich häufiger auf den gegnerischen Korb, ihren 67 Versuchen aus dem Feld stehen gerade einmal 38 des Teams Urspring gegenüber. Die Heimmannschaft hatte dafür deutlich mehr Freiwürfe (31 Versuche, davon 22 erfolgreich, gegenüber zwölf Versuchen von Jahn). Die Münchner hatten deutlich mehr Fouls, was ihre aggressive Abwehrarbeit unterstreicht. Mit ihrer Bissigkeit sorgten die Gäste dafür, dass Urspring 35 Ballverluste zu verzeichnen hatte – ein hoher Wert.

So war für die Gastgeber die Partie letztlich nicht zu gewinnen. Rasch liefen die Urspringschüler der Münchner Führung hinterher, 13:18 hieß es nach dem ersten Viertel, 23:32 zur Pause. Auch die beiden Viertel der zweiten Halbzeit entschied die Turnerschaft Jahn für sich, jeweils mit 19:15, und setzte sich somit klar durch. Urspring muss sich im zweiten Spiel am Sonntag deutlich steigern, um den K.o. abzuwenden. Beste Punktesammler für das Team Urspring waren neben Herman Melashych (13) noch Matteo Wiegland (11) und Kevin Strangmeyer (10).