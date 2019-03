Mit dem Feuerbaby durch den Wald

Das Landratsamt Alb-Donau bietet heuer ein 60 Veranstaltungen umfassendes Programm zum Thema „Wald erleben“ an. Bis in den Dezember hinein können Kinder und Erwachsene sich den Unternehmungen anschließen. Interessantes und Lehrreiches wird geboten, was in einer großen Gruppe auch mehr Spaß machen kann. Elternfreundlich finden Veranstaltungen auch an Samstagen und Sonntagen statt. Am vergangenen Sonntag ging es um das Feuer machen.

Nach dem Mittag trafen sich 27 Personen auf dem Parkplatz des Hüttener Infozentrums. Das Zentrum selbst öffnet für seine Saison im April. Mit dem Waldpädagogen Alexander Rothenbacher wanderten die Waldinteressierten durch das wild-romantische, kleine Bärental, um nach einem Kilometer an einer Schutzhütte und Waldwiese als Ziel der Exkursion anzukommen und sich hier über mehrere Stunden dem Thema des Tages „Feuer machen“ zu widmen.

Nutzen, was die Natur bietet

Schon unterwegs ,wies der Waldpädagoge die Kursteilnehmer auf Schneidewerkzeug aus der Natur hin. Dazu dienen durch den Frost abgeplatzte Gesteinsteile. Dem Feuer machen nach steinzeitlicher Technik, also ohne Feuerzeug und Streichhölzer, gingen grundsätzliche Überlegungen rund um das Thema voraus. In der Gruppenarbeit fielen den Erwachsenen und Kindern sehr viele Stichworte ein. Schließlich geht es nicht nur um das Entzünden des Feuers und das Brennmaterial, sondern auch um die Sicherheit, zumal an Feuerstellen nahe beim Wald und in der trockenen Jahreszeit.

Der Waldpädagoge brachte unter anderem Zunder mit. Schon ein daumennagelgroßes Stück, eingebettet in trockenes Gras, ein sogenanntes Feuerbaby, reicht aus, aus einem Funken ein anhaltendes Feuer zu machen. Durch Reiben eines Holzstöckchens auf einem Brett, dem Zuführen des trockenen Grases und dem Zupusten von Luft kann das Feuer entfacht werden. Als Material beim Entzünden können auch dünne Birkenrinde oder trockene Fruchtstände von Disteln genutzt werden. Waldpädagoge Rothenbacher zeigte den Kursteilnehmern mehrere Arten von Feuerstellen, unter anderem die Schlüssellochfeuerstellen mit zwei verbundenen Kuhlen, um in einer stets Glut vorzuhalten. Als Motivation, um extra fleißig mitzumachen, hatte zu Beginn der Blick auf den lecker duftenden, gegangenen Stockbrotteig von Alexander Rothenbacher gedient. Mit der Teilnahme verdienten sich die Kinder auch Stempel für den Junior-Ranger-Pass und den Wald-erleben-Pass.