Mit dem Auto überrollt: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 60-jährige Autofahrerin hat am Karfreitag in Schelklingen eine 57-jährige Motorradfahrerin übersehen – sie musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, ereignet sich der Unhfall um 13.45 Uhr in der Ehinger Straße. Die Autofahrerin überfuhr die Motorradfahrerin nachdem sie sie von hinten angefahren hatte. Der vor der gestürzten Motorradfahrerin fahrende Freund musste den Unfall im Rückspiegel mit ansehen.

Straße zwei Stunden gesperrt

Er erlitt einen Schock. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 11000 Euro. Die Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden.