Marktaussteller gesucht

Und genau ein solches findet sich auf dem Schmiechtal-Markt des Musikverein Schmiechen e.V. wieder. Im Rahmen des traditionellen Vatertagsfestes des Musikverein Schmiechen, heißen wir Sie schon heute beim Kunsthandwerkermarkt willkommen. An diesem präsentieren am Sonntag, den 29. Mai 2022 von 11 bis 17 Uhr rund um das Musikerheim Schmiechen die unterschiedlichsten Ausstellerinnen und Aussteller eine große Anzahl an tollen Einzelstücken für Haus und Garten, Geschenkartikel, handgefertigte Kleidungsstücke, Dekoartikel und vieles mehr!

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich auf unserem Markt für Kunst und Schönes erfreuen und besondere Dinge, erschaffen von Menschen mit kreativen Ideen entdecken können.

Sind auch Sie in der Welt des Kunsthandwerks tätig und wollen Teil dieses einzigartigen Marktes sein? Wir sind noch auf der Suche nach weiteren Ausstellerinnen und Ausstellern, die unser Marktangebot mit ihren Unikaten bereichern. Dann melden Sie sich gerne bei uns unter vorstand2@musikverein-schmiechen.de oder direkt über unsere Homepage. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen!