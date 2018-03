Mann wird von Traktor eingeklemmt und stirbt

Mit seinem Traktor hat sich am Donnerstag ein Mann bei Schelklingen mehrfach überschlagen. Der 35-Jährige war zunächst mit seinem Auto auf einem Waldweg zwischen Magolsheim und Gundershofen unterwegs. Aufgrund des weichen Untergrunds blieb das Fahrzeug stecken. Der Mann holte daraufhin seinen Traktor und versuchte den VW zu bergen.

Dabei kam er am frühen Morgen mit der hinteren Achse des Traktors auf einen Abhang neben dem Waldweg. Der Traktor kippte nach hinten über und überschlug sich mehrfach auf dem steilen Abhang. Dabei wurde der Traktor so schwer beschädigt, dass der Mann eingeklemmt wurde. Der 35-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Gegen 8.45 Uhr fanden Angehörige den Mann in seinem Traktor und verständigten die Polizei.