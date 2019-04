Mammutrippe ist der Fund des Jahres

Als Fund des Jahres 2018 wird heuer eine Mammutrippe aus dem „Hohle Fels“ ausgestellt. Diese ist im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren zu sehen. Das Besondere an dem etwa 31 000 Jahre alten Knochenfund sind Gravierungen, deren Bedeutung den Wissenschaftlern Rätsel aufgeben, schilderte Sibylle Wolf von der Universität Tübingen bei ihrem Vortrag im Anschluss an die Hauptversammlung der Schelklinger Museumsgesellschaft. Bereits 1998 war ebenfalls eine Mammutrippe mit Markierungen gefunden worden, die erst durch den neuerlichen Fund mehr Aufmerksamkeit der Archäologen erlangte, räumte Sibylle Wolf ein. Der Vortrag drehte sich um Funde in der Erdschicht des Gravettien, die für den „Hohle Fels“ mit einem Alter von 20 000 bis zu 34 000 Jahre angegeben wird. Im Lonetal sei diese Erdschicht nicht vorhanden, was auf Überschwemmungen schließen lasse, die das Erdreich verteilten und Artefakte dem Verfall preisgaben.

Sibylle Wolf schilderte Auffälligkeiten bei Funden im europäischen Raum, zum Beispiel die Verbreitung von Frauenfigurinen, was auf eine erste paneuropäische Kultur schließen lasse. „Noch immer die älteste Frauenfigur ist aber die‚Venus aus dem Hohle Fels“, betonte Wolf, die eine Kopie der Venus aus dem österreichischen Willendorf als Anschauungsobjekt vorführte. Auch die weltweit älteste männliche Darstellung in Form eines Steinphallus‘ stammt aus dem Schelklinger Hohle Fels, erinnerte Wolf. In Thüringen existiere zwar auch ein solcher Phallus-Fund, der allerdings 10 000 Jahre später entstanden sein muss. Auffällig seien auch gleiche Grabbeigaben, wie Mammutschulterblätter und Ocker, in weit auseinanderliegenden Gräbern. Ein weiterer Hinweis für die paneuropäische Kultur sei die Verwandtschaft von Eiszeitmenschen, die in Gräbern in Tschechien und bei Moskau gefunden wurden, schilderte Wolf. In der Zeit des Gravettien sollen nur etwa 20 000 Menschen in Europa gelebt haben. Eine Theorie besagt, dass sie entlang der Donau wanderten, aber auch mit Beginn der Kaltzeit nach Südfrankreich zogen. Noch sind keine Bestattungen aus dieser Zeit im Achtal gefunden worden, bedauert die Archäologin. In diesem Zusammenhang wies Wolf auf die am 10. Mai im Ulmer Museum beginnende Ausstellung „Tod im Tal des Löwenmenschen – Knochengeschichten aus 100 000 Jahren“ hin.

Neues Buch über die Funde im Hohle Fels

Bald wird eine Neuauflage über die Funde aus dem Hohle Fels erscheinen. Museumsgesellschaftsleiter Reiner Blumentritt wies bereits auf die Buchpräsentation, die noch terminiert werden muss, im Schelklinger Rittersaal hin. Mit Applaus bei ein paar dämpfenden Stimmen wurde in der Hauptversammlung begrüßt, dass die Daimler AG vorhabe, Spenden für die Kultur zu geben, anstatt an politische Parteien. Der künftige Daimlervorstand Ola Källenius besuchte im Januar 2019 per Privatführung durch Reiner Blumentritt den Hohle Fels und verewigte sich mit seiner Frau Sabine, einer geborenen Schilling aus Schelklingen, deren Vater einst Förster in Muschenwang war, im neu geschaffenen Gästebuch, das in der Hauptversammlung gezeigt wurde. In dem Gästebuch hat sich als Erste Landesministerin Theresia Bauer eingetragen, dann alle an der Grabung im Vorjahr Beteiligten und zum Beispiel auch eine junge Israelin, die extra wegen eines Besuchs der Höhle eine Reise nach Deutschland unternahm, betonte Blumentritt.

Neue Höhlenführer werden heuer ausgebildet, wies der Vorsitzende hin, und Interessierte sollten sich melden. Für Höhlenkonzerte können nun Karten auch über das Internetportal „Reservix“ bestellt werde, was laut Kassierer Josef Widmann im laufenden Jahr auch schon mehr als 200 Konzertbesucher getan haben. Tickets im Vorverkauf gibt es auch bei den Banken am Ort. Neu war im Vorjahr ein Konzert der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, das zum Ende der diesjährigen Saison eine Neuauflage erfahren wird, kündigte Reiner Blumentritt an. Als neue Veranstaltung wird am Sonntag, 2. Juni, der Unesco-Weltkulturerbe-Tag ins Jahresprogramm aufgenommen, der an allen sechs Höhlen stattfindet und am Hohle Fels mit Führungen verbunden ist. Höhlenkonzerte von Christoph Haas, Frank Heinkel und Ralph Gaukel finden verteilt in der Saison zwischen 1. Mai und 31. Oktober statt. Es sollen gar nicht viel mehr Konzerte in der Höhle werden, betonte Blumentritt.

Zu den weiteren Vorhaben der Museumsgesellschaft Schelklingen im laufenden Jahr gehört, die seit längerem geplante Kelten- und Alamannenausstellung zu verwirklichen. Blumentritt bat Bürgermeister Ulrich Ruckh um die Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Auswahl der Vitrinen. Die Nepomuk-Statue wird demnächst an die Achbrücke zurückkehren. Der Jahresausflug soll heuer im Juni nach Thüringen führen, unter anderem mit Besuch in Gotha, auf der Wartburg und in den Barbarossahöhlen im Kyffhäuser. Die 2018 geplante Fahrt an die Loire kam mangels Anmeldungen nicht zustande. Im Vorjahr gab es einen Mitgliederzuwachs um 17 Personen auf 238. Ein Jahresgewinn von rund 18 000 Euro hat sich eingestellt, weshalb der obligatorische Tagesordnungspunkt „Jahresbeitrag“ keine Abänderung zu den fälligen 20 Euro brachte. Durch die Höhlenwächter, die für den Einlass von Mittwoch bis Sonntag sorgen, seien allein etwa 8000 Euro eingenommen worden. Auch die Einnahmen aus Konzerten stiegen auf 4100 Euro. Rudi Walter scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus, wolle aber als Höhlenführer weiter zur Verfügung stehen, sagte Reiner Blumentritt in Anwesenheit des Archäologen, Erlebnis- und Museumspädagogen. Als Kassenprüfer wurden Markus Boldt und Horst Link im Amt bestätigt.