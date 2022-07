Magnus Hagen ist mit der Note 1,2 Jahrgangsbester

Eine gut besuchte Abschlussfeier der Klassen 9 und 10 an der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen mit einem abwechslungsreichen Programm war der richtige Rahmen für die ersten Abgänger mit einer bestandenen Realschulprüfung. Das berichtet die Schule in einem Schreiben.

Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr die 10. Klasse besucht haben und nun die Schule verlassen, waren die ersten, die 2016 in die Klasse 5 der Gemeinschaftsschule aufgenommen wurden. Und nun, nach sechs Schuljahren mit der Mittleren Reife die Schule verlassen. Die Prüfungen, die sie in den vergangenen Monaten absolviert haben, waren die gleichen wie an den umliegenden Realschulen. Daher war auch der Prüfungsvorsitzende im Bereich der Realschulprüfung und der Hauptschulprüfung der Rektor der Realschule Laichingen. Und mit einem Preis (Schnitt von 1,2) konnte Magnus Hagen aus Hausen als Jahrgangsbester besonders geehrt werden. Dicht gefolgt von Fabian Breitinger und Lucas Baur, die beide eine Belobigung erhielten.

Auch bei den Schülern, die mit der Hauptschulprüfung die Schule verlassen, gab es gute Noten. Schulleiter Jürgen Haas sowie die beiden Klassenlehrer haben den Schülerinnen und Schülern für ihre guten Leistungen gratuliert und ihnen alles Gute für die Zukunft gewünscht. Bürgermeisterstellvertreter Paul Glökler und Elternbeiratsvorsitzende Karin Kondzialka schlossen sich den Wünschen der Schule an.