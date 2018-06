Maßnahmen an der Schmiech in Teuringshofen sind beendet

Die Arbeiten am Bachbett der Schmiech in Teuringshofen auf Höhe des ehamligen Pumpwerks sind beendet. Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Stadt, des Landratsamtes, der ausführenden Firmen, des Planungsbüros, des Flächenamts und von Heidelberg Cement, die die Maßnahme finanzieren, um die Arbeiten vorläufig abzunehmen. Erst danach dürfen die Bauarbeiter abziehen.

Zufrieden zeigten sich alle Seiten am Donnerstag mit dem neu gestalteten Bachbett. Um die Durchgängigkeit der Schmiech zu gewährleisten, wurden die Vorhandenen Abstürze sozusagen entschärft. Durch Steine, die im Flussbett platziert werden, wird der Höhenunterschied ausgeglichen und Lebewesen, wie zum Beispiel die Groppe, aber auch Kleinlebewesen können leichter flussauswärts wandern. Nur ein kleinerer Absturz oberhalb des Pumpwerks muss noch ausgeglichen werden.

Auf Höhe des ehemaligen Pumpwerks musste auf einer Strecke von etwa 60 Metern ein Höhenunterschied von etwa 2,50 Metern überbrückt werden. Dafür wurde eine sogenannte Pendelrampe installiert: Große Steinblöcke sind so angeordnet, dass das Wasser in Schlangenlinien hindurchfließen kann. Die Steinhindernisse sind dabei an den Flußrändern höher als in der Mitte, so dass die Fließgeschwindigkeit am Flußrand niedriger ist. Das wiederum schützt die Uferböschung. Außerdem sind die Barrieren niedrig genug, so dass bei Hochwasser das Wasser einfach darüber fließen kann.

Finanziert wurde die Maßnahme von Heidelberg Cement, die dafür auf einem Ökokono entsprechende Punkte ansammeln. Sollte die Firma also zum Beispel eine Baumaßnahme planen, können die Punkte eingesetzt werden, und es muss keine Ausgleichsmaßnahme mehr geschaffen werden.

Die Schmiech ist durch diese Maßnahme jetzt zwischen Schmiechen und Sondernach auf einer Länge von etwa acht Kilometern durchgängig. Das bedeutet, dass Fische und kleinere Lebewesen auch Flußaufwärts wandern und damit einen größeren Bereich des Gewässers als ihren Lebensraum nutzen können.