Müllergasse:Haus wird im Frühsommer fertig

Die Arbeiten am Wohn- und Geschäftshaus in der Müllergasse werden sich wohl noch bis in den Frühsommer hinziehen. Wie Bauleiter Ralf Loser von der Ulmer Planungs- und Wohnbaugesellschaft Casa Nova nun der Schwäbischen Zeitung sagte, ist die Fertigstellung für Mai oder Juni geplant. Dann kann einerseits die Sparkasse im Erdgeschoss einziehen, aber auch mehrere Wohnungseigentümer in den Stockwerken darüber.

„Die Schlechtwetterphase vor Weihnachten hat uns zu schaffen gemacht“, sagte Loser. Gerade Arbeiten an der Fassade wie die Dämmung des Hauses seien bei zu kalter Witterung nicht möglich. „Deshalb konzentrieren wir uns derzeit auf den Innenausbau“, so Loser.

Großteil bereits verkauft

Neben den Filialräumen der Sparkasse sind auch 70 bis 80 Prozent der Wohnungen laut Loser bereits verkauft. Die allermeisten Käufer werden ihre Immobilien künftig auch selbst bewohnen. Sie kämen, so Loser, größtenteils aus Schelklingen selbst, aber auch aus Nachbarstädten in direkter Umgebung wie etwa Ehingen.

Derzeit ist der Wohnungsmarkt auch in der Region hart umkämpft. Freier Wohnraum ist rar, auch weil die Finanzierungszinsen noch immer im Keller sind und viele Menschen zu diesem günstigen Zeitpunkt Immobilien etwa für ihre Altersvorsorge kaufen. „In Städten wie Ulm kann man derzeit neue Wohnungen direkt vom Blatt weg verkaufen, in kleineren Städten und Gemeinden ist das schwieriger“, sagte Loser, der jedoch nach eigener Aussage zuversichtlich ist, dass bis zur Fertigstellung auch noch der Rest der Wohnungen an den Mann gebracht wird.