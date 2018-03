Liederkranz Schelklingen wählt und ehrt treue Mitglieder

Was macht den Liederkranz Schelklingen einmalig? Diese Frage stellte der Vorsitzende Stephan Jedele bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus „Krone“. Hintergrund war das Seminar des Donau-Bussen-Sängergaus, das am folgenden Samstag in Untermarchtal stattfand unter dem Motto der Sängerwerbung. Für den Liederkranz nahm Claudia Sobkowiak als neue zweite Vorsitzende teil – neben anderen Vertreter heimischer Chöre.

Was macht also den Schelklinger Chor aus, wollte Jedele wissen, und die für ihre Lust am Singen bekannten Schelklinger blieben in dem Moment unerwartet ruhig. Drei Antworten sollte die Vertreterin in Untermarchtal vortragen, so die Aufgabe in der Einladung. In der Krone kamen dann zwei interessante Antworten. Jedele sagte: „Wir haben den besten Dirigenten. Mit dir verbringt man gerne seine Zeit.“ Und der Dirigent Albrecht Krokenberger lieferte das Argument, besser gesagt den Slogan: „Singen ist so prickelnd wie Sekt“, wodurch er seine relative Unkompliziertheit manifestieren konnte.

Schon im Bericht des Dirigenten hatte Krokenberger geglänzt, als er sagte: „Der Dirigent dirigiert, die Sänger singen und der Vorstand steht vor.“ Krokenberger dankte für die Ermunterungen durch den Vorsitzenden, der ihm oft ein „Schee g’macht“ widmet. Krokenberger dirigiert aber nicht nur, er freut sich auch darüber, dass er „den Chor ‚quälen‘ darf“, gestand er ein. Das habe zum Resultat geführt, dass die Sänger in ihrer Qualität im Sommer 2017 einen erheblichen Fortschritt machten. Dirigent Albrecht Krokenberger möchte das 200-jährige Bestehen des Liederkranzes Schelklingen im Jahr 2026 mitmachen.

Höhepunkt 2018 ist der Auftritt zum Patrozinium der Herz-Jesu-Kirche mit dem Kirchenchor und dem Musikverein am Sonntag, 10. Juni. Ende Mai macht der Chor beim Fronleichnamszug mit. Ende Juni wird verreist, wobei das Ziel noch offen ist. Volkstrauertag, Nikolausmarkt und Weihnachtssingen bilden die weiteren bewährten Jahresprogrammpunkte, wobei heuer viele Ständchen anfallen, auch einer zum 100. Geburtstag steht auf dem Plan. Zwei langjährige Mitglieder wurden in der Hauptversammlung geehrt. Der ehemalige Schelklinger Sonnenwirt Eugen Herrmann ist seit 50 Jahren passives Mitglied und bekam unter anderem eine handgeschriebene persönliche Urkunde. Für 30-jährige Mitgliedschaft kann Gabriele Müller eine Ehrung nachgereicht werden.

Die Wahlen ergaben wenige Veränderungen: Stephan Jedele macht weiter, auch Georg Schrade als dritter Vorsitzender, Marianne Behr als Kassiererin, Conny Merkle als Pressewartin und seine Ehefrau Barbara Jedele als Schriftführerin, der Stephan Jedele auch sehr dankte. Seit zwei Jahren ist er der Vorsitzende. „Wir schenken uns jetzt andere Bücher. Wie führe ich einen Verein“, ließ Jedele wissen.

Neue Kassenprüferin

Die Beisitzer machen weiter: Ulrike Dick, Torsten Knaudt, Siggi Meier, Elisabeth Metzger, Susanne Schirmer und Brigitte Schrade. Weil Claudia Sobkowiak die vormalige Vizin Andrea Ziller ersetzt, musste eine neue Kassenprüferin gewählt werden. Elisabeth Ender rückt nach und bildet mit Gabriele Münch das Kassenprüfungsteam.

In der Kasse wurde im Berichtsjahr ein Gewinn von 1000 Euro erzielt, aber trotz eines stattlichen Vermögenspolsters nur magere 66 Cent an Zinsen. Stiftungsrat Franz Ruoß übergab von der Karl-und-Maria-Maier-Stiftung einen Scheck über 500 Euro.