Liebe, Punk und ein zweiter Frühling

Ganz viel Liebe, Punk und zweiter Frühling ziehen auf dem Albbauernhof ein. Das diesjährige Theaterspiel „Schäferstündchen“ hat bereits den jungen und jüngsten Besuchern in Ingstetten sehr viel Spaß bereitet. Vor der Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag wird die Hauptprobe stets als Kindervorstellung angeboten. Dieses Schauspiel ist für alle Altersgruppen leicht zu verstehen. Es geht schließlich um menschliche Verbandelungen übers Kreuz. Das löst auf der Bühne Verwirrung und gar blaue Augen aus und der Knecht und die Magd können mit den Nachbarn nur staunend dem Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel zuschauen. Alle Laiendarsteller in Ingstetten streben wieder auf ähnlich hohem schauspielerischem Niveau – bei einer Neueinsteigerin und zwei Theaterrückkehrern – einem Happyend entgegen. Durch sehr viel Ausdruck bis in die Mundwinkel und gar in die Zehenspitzen hinein stechen noch Gunter Kiem und Kurt Lendler aus dem Team heraus. Die Beiden haben auch die meisten Wortmeldungen in dem Dreiakter: Kiem 160, Lendler 137, gefolgt von Martin Baumann 110 und Mona Simmendinger 103.

Zufrieden zeigte sich am Ende dieser ersten Aufführung auch Regisseur Ludwig Nüssle. Ein Besuch im Ingstettener Laientheater lohnt sich für all diejenigen, die einmal für drei Stunden vom Alltag abschalten und auf andere Gedanken kommen und herzlich lachen wollen.

Der Bauer sucht für seinen Sohn eine Frau, doch ist der Junior bereits eigenständig fündig geworden. Der Sohn ist auch für die Modernisierung des Hofs mit Fremdenzimmern, was tatsächlich Gäste anlockt, die aber sehr merkwürdig und streitsüchtig sind, weil fremde Reizwäsche in den Betten gefunden wird. Liebe und Triebe stehen im Mittelpunkt des Spiels, und sogar der Bauer tappt noch in die Falle – bis der zweite Frühling vorzeitig endet, weil sich das liebe Mädchen in einen Punk und schließlich in die Braut eines anderen verwandelt. Es wirken mit: als Bauer Gunter Kiem, Bauernsohn Martin Baumann, seine Freundin Mona Simmendinger, Magd Petra Lang, Knecht Kurt Lendler, Nachbarn Magnus Frankenhauser und Lothar Schmuker, als Feriengäste Michael Eck, Bianca Gaus, Jennifer Holzschuh und Jens Keppler.

Noch zehnmal wird der Dreiakter übrigens bis 19. Januar aufgeführt, wobei einige Restplätze noch zu haben sind. Ausverkauft war bereits an Heiligabend und die Vorstellung am Vorabend von Dreikönig.