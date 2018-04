Laichinger spendet zum ersten Mal Blut

Kräftig Blut ist am Dienstag in der Schelklinger Stadthalle gespendet worden. Mit dabei war Modar Krres aus Laichingen, der am Dienstag zum ersten Mal in seinem leben Blut gespendet hat und dabei von Regina Zell vom Blutspendedienst betreut wurde. Dies sei für ihn eine Selbstverständlichkeit und ein Dienst am Nächsten.

„Im Schnitt kommen zwischen 100 und 120 Personen bei einem Blutpspendetermin zu uns“, sagte Horst Klingberg, Bereitschaftsleiter für Schelklingen im DRK-Kreisverband Ulm. Mit 18 Helfern waren die DRKler aus dem Kreisverband Ulm am Dienstag in Schelklingen im Einsatz. Hinzu kamen noch Laborkräfte und zwei Ärzte, die zur Betreuung der Spender vor Ort im Einsatz waren. Die nächste Möglichkeit zur Blutspende ist am Donnerstag, 24. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Allmendingen, Marienstraße 16.