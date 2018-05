Kutschfahrten, Rockbands und Markttreiben locken zum 50. Vatertagsfest

Fleißig arbeitend haben die Schmiechener Musiker am Freitagnachmittag den Aufbau des Zeltes für ihr 50. Vatertagesfest bewerkstelligt. Der Musikverein wird bei seinem viertägigen Fest mit traditionell Bewährtem und auch Neuheiten aufwarten. Es findet ein Kunsthandwerkermarkt mit dem Namen „Schmiechtal-Markt“ rund um das Musikerheim beim Festplatz am Abschlusstag statt. Am Sonntag soll es auch kostenlose Kutschfahrten geben und Samstag spielen heuer zwei Rockbands bei der „Nacht des Hard Rock“.

Beim Zeltaufbau packten Musikvereinsvorsitzender Hubert Stoll und der Ehrenvorsitzende Wolfgang Bucher an, und sie konnten dabei auf die Tatkraft von 30 weiteren Männern und Frauen zählen, die bei der maßgenauen Arbeit mitwirkten. Der Arbeitseinsatz wurde routiniert bewältigt, wobei der Zeltmeister des Oberholzheimer Zeltverleihs in den entscheidenden Momenten mit seinen Vorgaben die Mannschaft dirigierte. Zuerst hatten kleinere und größere Zeltträger an den Ort des Gebrauchs gebracht und große Nägel in den Zeltpfostenfüßen in den Boden gerammt werden müssen. Hilfreich war auch schweres Gerät beim Transport und Aufstellen. Hebe- und Zugkraft der Männer waren beim Aufstellen der Seitenpfosten mit den Dachträgern an einem Stück nach und nach von Nöten. Die Mädchen und Frauen, die fleißig beim Tragen der Metallteile mitgeholfen hatten, zogen derweil den Zeltdachschmuck an den weiteren noch liegenden Dachträgern auf. So wird heuer Rot-Weiß die dominierende Farbe im Schmiechener Vatertagszelt zum Festjubiläum sein.

Zehn Bunde für das Zeltdach wurden aufgebracht. Das Zelt ist damit 30 Meter lang und etwas größer als in üblichen Jahren. Im ersten Jahr nach dem großen und erfolgreichen Kreismusikfest in Schmiechen hoffen die Schmiechener Musikanten natürlich, dass sich viele an die Gemütlichkeit des schönen Musikerfestes des Vorjahres erinnern und in diesem Jahr wieder einen Besuch, gerne auch mehrere Besuche, abstatten. Begonnen wird wie üblich am Vorabend von Christi Himmelfahrt mit einer Trachtenparty und dem Musikprogramm der musikalisch vielseitig aktiven Gruppe „Herz Ass“, die junge Leute und Junggebliebene gleichfalls begeistern kann. Am Vatertagsfest, 10. Mai, darf mit viel Musik und Geselligkeit ab dem Frühschoppen bis in den späteren Abend gerechnet werden. Zum ersten Festbier am Vormittag spielen die Original Schwabenkrainer auf, die am späteren Nachmittag, ab 16 Uhr, den Gastgebern die Bühne für deren Heimauftritt überlassen.

Festpause ist am Freitag, um dann am Samstagabend mit der Rock- und Hardrockparty mit diesmal gleich zwei Bands neu durchzustarten. Ab 21.30 Uhr treten „The Boneretors“ und „The Jack“ auf. Den Sonntagsfrühschoppen starten die „Ehgnerländer“ mit ihrem feinen Blasmusikspiel und mancher Gaudi zwischendurch, um 11 Uhr beginnt der Schmiechtal-Markt mit 20 Ständen, um 14.30 Uhr präsentiert sich die Gemeinschaftsjugendkapelle Schmiechen-Schelklingen, und den Festausklang übernimmt ab 15.30 Uhr der Musikverein Harmonia Allmendingen. An allen vier Festtagen hat der große Rummelplatz geöffnet. Am Donnerstag und Sonntag gibt es nach dem Mittagessen auch Kaffee und Kuchen. Angekündigt sind für den Sonntag noch Spiel und Spaß für Kinder und kostenlose Kutschfahrten für die Besucher.