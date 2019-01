KSC unterliegt dem Zweiten knapp

Der Basketball-Bezirksligist KSC Ehingen hat im Spiel gegen den Tabellenzweiten BBU Ulm III eine Überraschung knapp verpasst. Die Ehinger verloren mit 83:85 nach Verlängerung. Nach dem ersten Viertel, in dem beide Teams viele Chancen ausließen, lag der KSC mit 9:14 in Rückstand. Im zweiten Viertel holte die Heimmannschaft auf, der Rückstand zur Halbzeit betrug nur noch einen Punkt (28:29). Das Spiel blieb umkämpft. Ulm führte vor dem Schlussviertel mit 50:46, am Ende der regulären Spielzeit lagen beide Mannschaften wieder gleichauf (70:70). In der Verlängerung hatten die Gäste, deren überragender Spieler Moritz Heck auf insgesamt 44 Punkte kam, das Glück auf ihrer Seite und sicherten sich den Sieg. Erfolgreichste Werfer des unterlegenen KSC waren Gregor Grolik (27 Punkte), Edwin Mujkic (22) und Ilija Dominkovic (12).