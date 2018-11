Die CDU Schelklingen, zu deren Kreistags-Wahlkreis auch Allmendingen, Altheim, Griesingen und Öpfingen gehören, hat die Liste voll: Sechs Kandidaten könnten bei der Wahl des Kreistages am 26. Mai kommenden Jahres in das Gremium einziehen. 29 anwesende CDU Mitglieder wählten bei der Nominierungsversammlung in Öpfingen Stephanie Schweiger (28 Stimmen), Oliver Klumpp (26 Stimmen), Andreas Braun (23Stimmen), Paul Glökler (25 Stimmen), Walter Haimerl (27 Stimmen) und Jürgen Stoll (26 Stimmen).

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Schelklingen, Heinz Zeiher, ist mit der Wahl mehr als zufrieden. „Das ist genau so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben und wie wir es in mehreren Sitzungen vorbereitet haben“, sagt er auf Nachfrage. Unter den Kandidaten seien mit Jürgen Stoll, Andreas Braun und Stephanie Schweiger drei potenziell neue künftige Mitglieder des Kreistages und auch drei schon erfahrene Kreistagsmitglieder. „Und mit Andreas Braun in Öpfingen und Oliver Klumpp in Griesingen auch zwei Bürgermeister“, so Zeiher. „Das ist einfach ein tolles Team.“

Die CDU Schelklingen werde die Kandidaten nach Kräften unterstützen und durch den kommenden Wahlkampf begleiten, versprach der Vorsitzende des Stadtverbandes.

Er ist kein Parteimitglied und hat sich nie bei uns gemeldet. Heinz Zeiher (CDU) über die Rolle von Ulrich Oberdorfer

Zum Thema Ulrich Oberdorfer, der momentan Mitglied des Gremiums ist, wollte Zeiher nicht mehr viel sagen. Oberdorfer hatte im Vorfeld öffentlich Interesse bekundet, als Justinger über die Liste der CDU Schelklingen wieder in den Kreistag einzuziehen. Hatte aber laut Zeiher nicht selbst bei der Schelklinger CDU vorgesprochen, die ihre Liste nun ohne den Oberdorfer gefüllt hat. „Er ist kein Parteimitglied und hat sich nie bei uns gemeldet“, so Zeiher. Oberdorfer war als ehemaliger Heroldstatter Bürgermeister bisher über den Kreistags-Wahlkreis Laichingen im Gremium vertreten.