Korbreiches Aufeinandertreffen

Die Oberliga-Basketballer der TuS Urspringschule haben ihr Auswärtsspiel beim TV Nellingen mit 117:97 gewonnen. Es war eine korbreiche Auseinandersetzung zwischen dem Tabellenvierten aus Urspring und dem abstiegsgefährdeten TVN, beide Mannschaften erzielten in jedem Viertel immer mindestens 20 Punkte. Die Gäste legten schon im ersten Viertel vor und führten nach zehn Minuten mit 29:23. Bis zur Pause baute die Urspringschule ihren Vorsprung aus, mit 34:21 entschied das Team von Trainer Krists Plendiskis das zweite Viertel zum Halbzeitstand von 63:44 für sich. Die Gäste ließen nach der Pause nicht locker, erzielten im dritten Viertel erneut mehr als 30 Punkte. Doch auch die Nellinger trafen in schöner Regelmäßigkeit, sodass die Führung nur um fünf Punkte anwuchs (95:71). Das letzte Viertel gewann der TVN, den Sieg des Tabellenvierten gefährdete das neue Schlusslicht aber nicht. Erfolgreichster Werfer der TuS Urspringschule war Lucas Loth (31 Punkte), gefolgt von Dejan Puhali, Mathias Groh (je 25) und Aleksej Andjelic (17). Ihr nächstes Spiel bestreitet die Urspringschule am Samstag, 30. März, 15 Uhr, zu Hause gegen Böblingen.