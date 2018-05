Konzert des Projektchors Ingstetten gelingt

Der Aufruf für einen Projektchor in Ingstetten hat gewirkt. Sieben neue Sängerinnen fanden sich ein. Fleißig probten sie ab Januar mit den „Happy Voices“ für das Konzert am vergangenen Samstag. Mit Riesenapplaus bedachten die Zuhörer den Auftritt in der sehr gut besuchten Heinrich-Bebel-Halle. Hierher hatte Dirigentin Inga Schmidt auch ihren Chor aus Illerkirchberg eingeladen, der im zweiten Teil zwei deutschsprachige und drei englische Lieder beisteuerte und schließlich mit dem Ingstetter Projektchor einen großen Chor bildete.

Der Projektchor zählte 19 Sängerinnen und sechs Sänger. Mehrheitlich gehören sie also bereits den „Happy Voices“ an, einem Chor für Jugendliche und Sängerinnen mit Freude an dem Repertoire eines Jugendchores. Moderne Titel von Helene Fischer und Hubert von Goißern wurden beispielsweise gesungen, wobei der Chor durch ein Arrangement von Dirigentin Inga Schmidt nicht den ganz typischen Helene-Fischer-Sound erzeugte. Das Publikum spendete stets reichlich Liedapplaus. Die sechs Männer stammten aus dem Gemischten Chor des Gesangvereins „Frohsinn“ Ingstetten und überließen für die letzten beiden von acht Liedern der Konzerteröffnung den Mädchen und Frauen das Feld. Diese widmeten sich dem Abba-Song „Fernando“ und einem Stück aus der „Tanz der Vampire“. Ein Blick ins Publikum zeigte auch hier kühle Mienen, wobei die Zuschauer dann sogleich für den gesamten Projektchorauftritt einen jubelnden Applaus ausbrechen ließen.

Chor ehrt Dirigentin

Mit einer Ehrung startete der zweite Konzertteil. In Ingstetten dirigiert seit 25 Jahren Inga Schmidt, die vor zwei Jahren die Chorgemeinschaft Illerkirchberg übernahm. Sie wolle stets, dass schön gesungen und ein Lied zum Leben erweckt wird, was sie mit ihrem phänomenalen Gehör kontrolliere. Diesem Anspruch wolle der Illerkirchberger Chor auch in Ingstetten gerecht werden, sagte einer der Sänger. Sie brachten zum Beispiel die Titel „Ich hätt‘ getanzt heut Nacht“ und „Heaven is a wonderful place“ mit, sowie die Komposition „I’ve got peace like a river“ (Ich habe Frieden wie ein Fluss), die gewünschte Disharmonien enthalte, schickte der Sprecher vorsorglich voraus. Der Sänger lud außerdem für Sonntag, 24. Juni, nach Unterkirchberg zum Sommerkonzert in der Gemeindehalle ein, wo der Ingstetter Projektchor auftreten wird.

Für die gelungene Instrumentalbegleitung beim Konzertabend in Ingstetten sorgten am Piano Ludmila Kobzarewa und am Schlagzeug Michael Baumann. Einmal wirkte auch Happy-Voices-Sängerin Mariele Kiem mit der Gitarre mit. Als Ansagerin fungierte Theresa Dorm. Weil die Ingstetter gut und gerne singen, gehörte der weitere Abend dem gemeinsamen Gesang aller Hallenbesucher, und die Texte lagen dem Programm gleich bei. Ausgewählt waren „Rote Lippen“, das Fliegerlied „So a schöner Tag“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Über den Wolken“ und „Ein Bett im Kornfeld“.