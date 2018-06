Konradihaus richtet Fahrradwerkstatt ein

Eine eigene Fahrradwerkstatt steht jetzt den Jugendlichen im Konradihaus in Schelklingen zur Verfügung. Bereits seit dem 11. April werden hier die hauseigenen Fahrräder von anfangs drei und jetzt vier Jugendlichen fachmännisch auf Vordermann gebracht. Bis zu sechs Jugendliche sollen es einmal werden. Finanziert wurde die Einrichtung der Werkstatt vom Förderverein des Konradihauses.

„1500 Euro haben wir bekommen, das hat für das Werkzeug und den neuen Bodenbelag gereicht“, so Roland Zeller, Direktor der Jugendhilfeeinrichtung. Das Verlegen des Bodenbelags haben dann aber die hauseigenen Werkstätten übernommen.

Die Idee zu dem Projekt hatte Dominic Stawinoga, der in einem dualen Studiengang Soziale Arbeit studiert und dafür im Konradihaus angestellt ist. „Die Idee haben wir im Gespräch entwickelt“, so Matthias Schopp, Freizeitpädagoge in der Einrichtung. In der Fahrradwerkstatt mitarbeiten dürfen alle Jugendlichen, sie müssen aber vorher eine Einführung erhalten. „Vor 20 Jahren hatten wir schon einmal eine Fahrradwerkstatt, aber das lief eher auf Zuruf“, erinnert sich Schopp.

In der neuen Werkstatt arbeitet auch Ezra. Er will die Fähigkeiten, die er hier lernt auch privat einsetzen, schließlich ist er leidenschaftlicher Radfahrer. Zwar habe er auch vorher schon seine Räder repariert, aber „wie man eine Bremse richtig einstellt, das habe ich erst jetzt gelernt“.

Doch die Jugendlichen sollen in der Werkstatt nicht einfach nur einem Hobby nachgehen. Darum reparieren sie auch nicht ihre eigenen Räder, sondern die, die dem Haus und den Wohngruppen gehören. Und damit sie gleich ein wenig in die zukünftige Arbeitswelt hineinschnuppern können, bekommen sie Termine vorgegeben, zu denen die Räder fertig sein müssen. Bisher funktioniere das alles sehr gut, so Stawinoga. Darum will er auch versuchen, ein kleines Dankeschön für die Fahrradschrauber zu organisieren.

