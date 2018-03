„Koffer auf“ und gute Stimmung in Hütten

Mit der Schmiechtalfasnet in Hütten am Freitag war ein kurzweiliges Bühnenprogramm verbunden. Für lustige Sketche und selbst entwickelte Schauspiele auf der Bühne sorgten Mitglieder aus Albverein, Sportverein und Ortschaftsrat. Ein musikalischer Auftritt kam von der Steinbock-Kapelle aus Schmiechen. „D’Stoiböck“ kommen mit ihren Instrumenten seit einigen Jahren nach Hütten, um das Programm zu erweiteren, und dafür bereichern im Gegenzug die tanzenden Schmiechtalladys vom SSV Hütten den Musikerball in Schmiechen, der heuer am Samstag, 10. Februar, im Musikerheim stattfindet.

Die Schmiechtalfasnet war zum Veranstaltungsbeginn wieder bereits sehr gut besucht. Moderator Gunter Kiem hatten den rosa Herrenanzug vom Vorjahr gegen einen regenbogenfarbenen Anzug eingetauscht. Das Erzählen frecher und deftiger Witze behielt er in den Umbaupausen bei. Sechs Programmpunkte und die Tanzrunden der Ulmer Partyband „Die Maybacher“ konnte Kiem ansagen. Es startete der Albverein mit einer Wallfahrt. Die Frauen beteten um einen Mann. Anne Bechtle, Ingrid Herzog, Christel Lange, Anneliese Kühmstedt und Elisabeth Müller wurden von Rolf Herzog an der Gitarre begleitet. Als Petrus aus dem Off (Ulrich Ilmer) ein Einsehen mit dem Flehen zeigte, gab er aber auch zu bedenken: „Der Mann wird euer Leben lenken“ und den Frauen ging ein Licht auf, dass er bekocht, um ihn herum geputzt werden muss und er zu gerne den Fernsehapparat mit Fußballübertragungen blockiert.

Fernsehsendungen machte der Ortschaftsrat zum Thema seines Sketches. Heinz Späth spielte den Zapper, der zwischen Fußball (Steffen Stark), Kochen (Paul Starzmann) und Leichtathletik (Stefan Tress) hin und her schaltete, was durch das Anschalten der Beleuchtung in den Apparaten angezeigt wurde . Das dauernde Umschalten ergab zusammenhängende Sätze von irrwitzigem Sinn. Theres und Olga (Thomas Uhl und Michael Breymayer) berichteten traditionell vom Ortsgeschehen. Es ging um die Hallensanierung, um Maischerze und das nach wie vor fehlende flächendeckende Handynetz. Würde Bürgermeister Ulrich Ruckh in Schelklingen etwa sagen, er sei nicht erreichbar, heiße das bestimmt, er unternimmt einen Amtsausflug nach Hütten. Seit 25 Jahren bilden Uhl und Breymayer das Duo, das Klatsch und Tratsch thematisiert. Dafür erhielt jeder ein kleines Bierfässle.

Die Vereinigten Staaten von Amerika dominierten den Programmteil nach der Pause. Die „Acht Hallodris“ spielten zu siebt die Eroberung des Mondes nach. Dort traf die Astronautencrew (Matthias Bechtle, Felix Kiem, Florian Müller, Christoph Ströbele) auf die Crew des Traumschiff Surprise (Manuel Kühnle, Simon Neher, Marcel Spothelfer). In einem Tanz- und Akrobatikwettbewerb sollte geklärt werden, wer das längere Recht auf den Mond hat. Die Schmiechtal-Ladys bildeten im Cowboy-Stil gekleidet den Abschluss mit einem Linedance. Die Partyband „Die Maybacher“ aus Ulm wirkte mit ihrer Musik und den Ansagen als weiterer Stimmungsmacher. Die Bandmitglieder verkleiden sich jedes Jahr neu. Diesmal trugen sie knallbunte Jogginganzüge aus den 1980er-Jahren.